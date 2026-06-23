Наманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқда

·0·Ўзбекистон
Наманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқда

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Наманган вилоятига ташрифи бошланди. Давлат раҳбари ташрифнинг дастлабки манзилларидан бири сифатида Наманган халқаро аэропортида барпо этилаётган янги йўловчи терминали қурилиши билан танишди.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда транспорт инфратузилмасини модернизация қилиш, аэропортлар имкониятини кенгайтириш ва йўловчилар учун замонавий шароитлар яратиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Наманган халқаро аэропортини кенгайтириш лойиҳаси ҳам ана шу ислоҳотларнинг муҳим қисмларидан бири ҳисобланади.

Қурилиш ишлари Президентнинг 2021 йил 29 мартдаги «Республика аэропортларини бошқариш соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори асосида амалга оширилмоқда.

Наманган халқаро аэропорти 1971 йилда фойдаланишга топширилган. У 2013 йилдан буён халқаро мақомда фаолият юритиб келмоқда. Айни пайтда аэропорт орқали 9 та авиакомпания мунтазам парвозларни амалга оширяпти.

Наманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқда

Лойиҳани амалга ошириш учун жами 175 миллион доллар инвестиция жалб қилинган. Режага кўра, замонавий талабларга тўлиқ жавоб берадиган янги йўловчи терминали 2026 йил якунига қадар ишга туширилади.

Майдони 22,6 минг квадрат метрни ташкил этадиган уч қаватли терминал соатига 1,2 минг нафар, йилига эса 3 миллион нафардан зиёд йўловчига хизмат кўрсатиш имкониятига эга бўлади.

Бу кўрсаткич аэропортнинг ҳозирги қувватини бир неча баробар ошириш, парвозлар сонини кўпайтириш ва йўловчиларга янада сифатли хизмат кўрсатиш имконини беради.

Янги терминалда чегара ва божхона назорати пунктлари, виза хизматлари, бизнес-зал, савдо ва умумий овқатланиш шохобчалари, тиббиёт пункти ҳамда Duty Free ҳудуди ташкил этилади.

Наманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқда

Лойиҳа натижасида 550 та янги иш ўрни яратилиши режалаштирилган. Бу эса аэропорт инфратузилмасини ривожлантириш билан бирга, ҳудуд аҳолисининг бандлигини таъминлашга ҳам хизмат қилади.

Шунингдек, 2027 йил якунига қадар кунлик қуввати 50 тонна бўлган замонавий карго терминали фойдаланишга топширилади.

Натижада Фарғона водийси учун ягона замонавий юк ташиш тизими шакллантирилиб, маҳаллий маҳсулотларни дунёнинг 90 та мамлакатига экспорт қилиш имконияти янада кенгаяди.

Наманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқда

Президент Шавкат Мирзиёев қурилиш жараёнларини кўздан кечириб, лойиҳанинг сифатли ва белгиланган муддатда амалга оширилиши, йўловчилар учун қулай шароитлар яратилиши ҳамда аэропорт инфратузилмасини янада такомиллаштириш бўйича қатор кўрсатмалар берди.

Янги терминал ва карго мажмуасининг ишга туширилиши Наманган вилоятининг транспорт, туризм, савдо ва экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бу ҳафта қайси ҳудудларда ёмғир ёғади?Бу ҳафта қайси ҳудудларда ёмғир ёғади?Бугун, 11:40Ўзбекистонда текширувлар кучайди: юзлаб заправкалар ёпилдиЎзбекистонда текширувлар кучайди: юзлаб заправкалар ёпилдиКеча, 19:54Мактаб, боғча, шифохонага яқин жойлашган газ ва ёқилғи қуйиш шаҳобчалари кўчириладиМактаб, боғча, шифохонага яқин жойлашган газ ва ёқилғи қуйиш шаҳобчалари кўчириладиКеча, 17:17Ўзбекистон-Португалия ўйини сабабли Тошкент метросининг иш вақти узайтириладиЎзбекистон-Португалия ўйини сабабли Тошкент метросининг иш вақти узайтириладиКеча, 13:59Янги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этиладиЯнги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этиладиКеча, 13:31Тошкентда 169 та йўналишда автобус кондиционерлари назоратга олиндиТошкентда 169 та йўналишда автобус кондиционерлари назоратга олиндиКеча, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Наманган тарих ёзди: Гуллар фестивали Гиннес рекордига кирди (видео)
Наманган тарих ёзди: Гуллар фестивали Гиннес рекордига кирди (видео)
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади