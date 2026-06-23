Хавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилди

·24·Жамият
Хавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилди

Ўзбекистонда хавфсизлик камарини тақмасликка рухсат берувчи электрон тиббий маълумотномани энди мй.gov.uz портали орқали олиш мумкин. Янги хизмат қоғозбозликни камайтириш ва тиббиёт муассасасига қайта-қайта бориш заруратини бартараф этишга қаратилган.

Маълумотномани олиш учун фуқаро аввало даволаш-профилактика муассасасида тиббий кўрикдан ўтади. Шифокорнинг хулосаси электрон маълумотлар базасига киритилади.

Шундан сўнг маълумотнома мй.gov.uz порталида автоматик равишда шаклланади. Фуқаро уни шахсий кабинет орқали кўриши ва юклаб олиши мумкин бўлади.

Янги тартиб тиббий қарши кўрсатмаларни текшириш жараёнини автоматлаштиради. Шунингдек, ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати хавфсизлиги органлари билан боғлиқ расмий жараёнларини енгиллаштиради.

Ўзбекистонмй.gov.uzТиббий маълумотномаХавфсизлик камариҲайдовчиларЙўл ҳаракати хавфсизлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Бугун, 16:11«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ бердиБугун, 16:08Пискентда автодўконда ёнғин юз бердиПискентда автодўконда ёнғин юз бердиБугун, 15:38Фарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқландиФарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқландиБугун, 14:36Тошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолдиТошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолдиБугун, 14:12Лола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилдиЛола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилдиБугун, 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди