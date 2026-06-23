Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)

·0·Жамият
Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)

Президент журналистлар билан суҳбат давомида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Португалияга қарши бўладиган муҳим учрашуви ҳақида фикр билдириб, ўйинни катта ҳаяжон билан кутаётганини айтди.

Давлат раҳбари ушбу баҳс нафақат спорт, балки бутун халқ учун муҳим воқеа эканини таъкидлаб, ўз ҳис-туйғуларини ҳам яширмади:

“Сизлар ухлаяпсизларми, йўқми, билмайман. Менинг уйқум келмаяпти, бугун нима бўлади деб. Барибир биринчи ғалабамиз — байроғимиз ҳилпирагани”, — деди Мирзиёев.

Бу сўзлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар орасида янада катта руҳий кўтаринкилик уйғотди. Кўпчилик юртдошларимиз ҳам ушбу учрашувни интиқлик билан кутмоқда.

Маълумот учун, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Португалияга қарши ўйини бугун, 23 июн куни соат 22:00 да бўлиб ўтади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ бердиБугун, 16:08Хавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиХавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиБугун, 15:43Пискентда автодўконда ёнғин юз бердиПискентда автодўконда ёнғин юз бердиБугун, 15:38Фарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқландиФарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқландиБугун, 14:36Тошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолдиТошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолдиБугун, 14:12Лола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилдиЛола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилдиБугун, 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди