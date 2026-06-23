Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)
Президент журналистлар билан суҳбат давомида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Португалияга қарши бўладиган муҳим учрашуви ҳақида фикр билдириб, ўйинни катта ҳаяжон билан кутаётганини айтди.
Давлат раҳбари ушбу баҳс нафақат спорт, балки бутун халқ учун муҳим воқеа эканини таъкидлаб, ўз ҳис-туйғуларини ҳам яширмади:
“Сизлар ухлаяпсизларми, йўқми, билмайман. Менинг уйқум келмаяпти, бугун нима бўлади деб. Барибир биринчи ғалабамиз — байроғимиз ҳилпирагани”, — деди Мирзиёев.
Бу сўзлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар орасида янада катта руҳий кўтаринкилик уйғотди. Кўпчилик юртдошларимиз ҳам ушбу учрашувни интиқлик билан кутмоқда.
Маълумот учун, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Португалияга қарши ўйини бугун, 23 июн куни соат 22:00 да бўлиб ўтади.
…