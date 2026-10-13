Эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан ёрдам берилиши мумкин
Ўзбекистонда эҳтиёжманд оилаларга жорий йил ноябрь ойида бир марталик 1 миллион сўмдан моддий ёрдам бериш таклиф этилмоқда. Бу ҳақда 13 октябрь куни жамоатчилик муҳокамасига қўйилган Президент фармони лойиҳасида айтилган.
Ёрдам фақат Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга эмас, балки даромади белгиланган мезондан ошмайдиган бошқа эҳтиёжманд хонадонларга ҳам берилиши мумкин. Ёлғиз кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар, етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар яшайдиган оилалар ҳам қамраб олинади.
Шунингдек, электр энергияси, табиий газ ва кўмир учун компенсация олиш имкониятларини кенгайтириш режалаштирилмоқда. Газлаштирилмаган ҳудудларда эса иситиш мавсумида электр энергиясининг базавий меъёрини 200 кВт·соатдан 350 кВт·соатгача ошириш таклиф этилган.
Бундан ташқари, эҳтиёжманд оилаларга суюлтирилган газ учун ҳар килограммга 3 минг сўмдан, ойига 20 килограммгача компенсация бериш режалаштирилмоқда.
Эслатма: бу чоралар ҳозирча лойиҳа сифатида таклиф қилинган. Улар тасдиқланса, белгиланган тартибда амалга киритилади.
Изоҳлар 0
…