Эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан ёрдам берилиши мумкин

·15·Ўзбекистон
Эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан ёрдам берилиши мумкин

Ўзбекистонда эҳтиёжманд оилаларга жорий йил ноябрь ойида бир марталик 1 миллион сўмдан моддий ёрдам бериш таклиф этилмоқда. Бу ҳақда 13 октябрь куни жамоатчилик муҳокамасига қўйилган Президент фармони лойиҳасида айтилган.

Ёрдам фақат Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга эмас, балки даромади белгиланган мезондан ошмайдиган бошқа эҳтиёжманд хонадонларга ҳам берилиши мумкин. Ёлғиз кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар, етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар яшайдиган оилалар ҳам қамраб олинади.

Шунингдек, электр энергияси, табиий газ ва кўмир учун компенсация олиш имкониятларини кенгайтириш режалаштирилмоқда. Газлаштирилмаган ҳудудларда эса иситиш мавсумида электр энергиясининг базавий меъёрини 200 кВт·соатдан 350 кВт·соатгача ошириш таклиф этилган.

Бундан ташқари, эҳтиёжманд оилаларга суюлтирилган газ учун ҳар килограммга 3 минг сўмдан, ойига 20 килограммгача компенсация бериш режалаштирилмоқда.

Эслатма: бу чоралар ҳозирча лойиҳа сифатида таклиф қилинган. Улар тасдиқланса, белгиланган тартибда амалга киритилади.

ЎзбекистонЭҳтиёжманд оилаларПрезидент фармониЭлектр энергияси компенсацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

470 минг оилага газ ва электр учун давлат компенсацияси узайтирилади470 минг оилага газ ва электр учун давлат компенсацияси узайтирилади6 октябр 22:43Қишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилиндиҚишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилинди6 октябр 19:58MrBeast жамоаси Хивада: Ичан қалъа дунё нигоҳида бўлиши мумкин!MrBeast жамоаси Хивада: Ичан қалъа дунё нигоҳида бўлиши мумкин!Бугун 16:03Президент Шавкат Мирзиёев янги тарихий лойиҳаларга старт берди (видео)Президент Шавкат Мирзиёев янги тарихий лойиҳаларга старт берди (видео)Бугун 10:01Ботир Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири лавозимига тайинландиБотир Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазири лавозимига тайинландиКеча 23:37Сирдарё вилоятига янги раҳбар тайинланди»: Дониёр Қодиров вилоят ҳокими вазифасини бажарадиСирдарё вилоятига янги раҳбар тайинланди»: Дониёр Қодиров вилоят ҳокими вазифасини бажарадиКеча 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади