Қишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қиш мавсуми яқинлашар экан, Президент Шавкат Мирзиёев томонидан эҳтиёжманд оилаларни қўллаб-қувватлаш бўйича янги чоралар белгиланди.
- Газлаштирилмаган ҳудудларда электр энергияси бўйича имтиёзли базавий меъёр 200 кВт·соатдан 350 кВт·соатга оширилади ва декабр ойида эҳтиёжманд оилаларга бир марталик моддий ёрдам бериш кўриб чиқилади.
Қиш мавсуми яқинлашар экан, эҳтиёжманд оилалар учун электр энергияси, газ, кўмир ва коммунал хизматлар харажатларини енгиллаштиришга қаратилган қатор янги чоралар таклиф қилинди. Энг муҳим янгиликлардан бири — газлаштирилмаган ҳудудларда электр энергияси бўйича имтиёзли базавий меъёрни ошириш.
Президент Шавкат Мирзиёев куз-қиш мавсумида аҳолини, айниқса, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларни қўллаб-қувватлаш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди.
Гап нафақат бир марталик ёрдам ҳақида, балки қиш даврида коммунал харажатларни қоплаш механизмларини кенгайтириш ва қўллаб-қувватлаш қамровини ошириш ҳақида бормоқда.
Электр энергияси бўйича базавий меъёр оширилади
Тақдимотда иситиш мавсумида газлашмаган ва табиий газ етиб бормаган ҳудудларда электр энергияси бўйича базавий меъёрни 200 киловатт-соатдан 350 киловатт-соатга ошириш таклифи маъқулланган.
Бу, айниқса, қишда уйини электр энергияси ёрдамида иситадиган хонадонлар учун муҳим ўзгариш бўлиши мумкин.
Чунки совуқ мавсумда электр энергиясига бўлган эҳтиёж одатдагидан кескин ортади. Шунинг учун газ тармоғи мавжуд бўлмаган ҳудудларда электр энергияси харажатларини енгиллаштириш алоҳида аҳамият касб этади.
Декабрда эҳтиёжманд оилаларга бир марталик ёрдам берилиши мумкин
Тақдимотда яна бир муҳим таклиф илгари сурилди.
Унга кўра, декабрь ойида эҳтиёжманд оилаларга бир марталик моддий ёрдам ажратиш масаласини кўриб чиқиш таклиф қилинди.
Бу чора совуқ кунларда оилаларнинг энг зарур харажатларини қоплашда қўшимча кўмак бўлиши кутилмоқда.
Бироқ ёрдамни аниқлашда асосий эътибор манзиллиликка қаратилади. Яъни давлат кўмаги ҳақиқатан эҳтиёжманд бўлган оилаларга етиб бориши керак.
Яна 166 минг оила қўллаб-қувватланиши мумкин
Янгиликлардан яна бири Ижтимоий реестрга кирмаган, аммо ёрдамга муҳтож оилалар билан боғлиқ.
Таклифга кўра, электр энергияси, газ, кўмир ва коммунал хизматлар харажатларини қоплашда оиланинг ҳар бир аъзосига тўғри келадиган даромад мезонини 1 миллион 430 минг сўмгача ошириш кўзда тутилмоқда.
Бу ўзгариш натижасида қўллаб-қувватлаш қамрови яна 166 минг оилага кенгайиши режалаштирилган.
Шундай қилиб, ижтимоий ёрдам тизими фақат расмий реестрга киритилган оилалар билан чекланиб қолмасдан, даромади белгиланган мезондан паст бўлган бошқа эҳтиёжманд хонадонларни ҳам қамраб олиши мумкин.
Компенсация муддати 2028 йилгача узайтирилиши мумкин
Электр энергияси ва газ бўйича базавий меъёрдан ортиқ истеъмол қилинган ҳажм учун харажатларнинг бир қисмини қоплаш механизми ҳам давом эттирилиши таклиф қилинди.
Ушбу компенсация муддатини 2028 йил 1 апрелгача узайтириш кўзда тутилмоқда.
Ҳисоб-китобларга кўра, мазкур чора бир йилда 470 минг оилани қамраб олиши мумкин.
Бу механизмнинг узайтирилиши қишки мавсумда энергия истеъмоли юқори бўладиган хонадонлар учун харажатларни юмшатишга хизмат қилиши кутилмоқда.
Оғир шароитдаги 3 минг хонадонга ҳам ёрдам берилади
Қўллаб-қувватлаш фақат тўловларни қисман қоплаш билан чекланмайди.
Шароити оғир маҳаллалардаги 3 мингта хонадонни иссиқлик жиҳатидан ҳимоялаш ва энергия тежовчи ускуналар билан таъминлаш ишлари ҳам давом эттирилади.
Бу чора узоқ муддатда хонадонларнинг энергия сарфини камайтириш ва иссиқликни самарали сақлашга қаратилган.
Асосий вазифа — ёрдамни ҳақиқий эгасига етказиш
Президент ҳукуматга белгиланган ёрдам учун маблағларни ўз вақтида йўналтириш, эҳтиёжманд оилаларни аниқлашда манзиллиликни таъминлаш ва ажратилган кўмакнинг ҳар бир оилага етиб боришини назорат қилишни кучайтириш бўйича топшириқлар берди.
Бу масала айниқса муҳим. Чунки ижтимоий ёрдам ҳажмини ошириш билан бирга унинг адолатли тақсимланиши ҳам таъминланиши керак.
Энергетика соҳасида куз-қиш мавсумига тайёргарлик масаласи аввалдан кун тартибида бўлиб келмоқда. Жумладан, июль ойида Президентга 2026–2027 йиллар куз-қиш мавсумига тайёргарлик бўйича чора-тадбирлар тақдим этилган, газ таъминоти, тармоқларни таъмирлаш ва ёқилғи захираларини шакллантириш вазифалари белгиланган эди.
Шунингдек, ёқилғи-энергетика соҳасидаги мурожаатларни таҳлил қилиш натижасида электр ва газ таъминотида муаммолар кузатилаётган ҳудудларни аниқлаб, улар бўйича манзилли чоралар кўриш вазифаси қўйилган.
Энергетика корхоналарига ҳам талаб кучайтирилади
Тақдимотда аҳолига бериладиган ёрдам билан бир қаторда энергетика тизимининг ўзида самарадорликни ошириш масаласи ҳам кўриб чиқилди.
Энергия ресурсларини ишлаб чиқарувчи ва етказиб берувчи корхоналар фаолиятини трансформация қилиш, бошқарув самарадорлигини ошириш, ортиқча харажатлар ва тармоқлардаги йўқотишларни қисқартириш бўйича кўрсатмалар берилди.
Бунинг замирида битта муҳим мақсад бор: аҳолини қўллаб-қувватлаш билан бир вақтда энергия тизимининг барқарорлиги ва самарадорлигини ошириш.
Президент июль ойида энергетика соҳасида газ етказиб бериш қийин бўлган 1 916 та маҳалла мавжудлигини қайд этган ва бундай ҳудудларда электр инфратузилмасини мустаҳкамлаш ҳамда қўшимча энергия эҳтиёжини таъминлаш бўйича аниқ ҳисоб-китоблар тайёрлаш вазифасини белгилаган эди.
Қиш олдидан аҳоли учун асосий ўзгаришлар
Таклифлар маъқулланса, куз-қиш мавсумида эҳтиёжманд оилалар учун бир нечта муҳим механизм ишлаши кутилмоқда:
газлашмаган ҳудудларда электр энергиясининг базавий меъёри 350 кВт·соатга оширилади;
декабрда эҳтиёжманд оилаларга бир марталик моддий ёрдам ажратиш масаласи кўриб чиқилади;
даромад мезони 1 миллион 430 минг сўмгача оширилиши ҳисобига яна 166 минг оила қамраб олинади;
электр энергияси ва газ бўйича компенсация муддати 2028 йил 1 апрелгача узайтирилиши таклиф қилинмоқда;
мазкур механизм орқали бир йилда 470 минг оила қўллаб-қувватланиши режалаштирилмоқда;
оғир шароитдаги 3 минг хонадон иссиқликни сақлаш ва энергия тежаш ускуналари билан таъминланади.
Қиш мавсумида аҳоли харажатларини енгиллаштиришга қаратилган бу чоралар, айниқса, даромади паст ва энергия ресурсларига эҳтиёжи юқори бўлган оилалар учун муҳим аҳамият касб этади.
Энг асосий масала эса белгиланган ёрдам механизмларининг қоғозда қолиб кетмаслиги — маблағларнинг ўз вақтида ажратилиши ва ҳар бир эҳтиёжманд хонадонга ҳақиқатан етиб боришидир.
Изоҳлар 0
…