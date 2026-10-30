Ноябрь ойида эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик ёрдам ажратилади
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 28 октябрдаги тегишли фармонига мувофиқ, кириб келаётган 2026/2027 йилги куз-қиш ва иситиш мавсумида аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадида айрим тоифадаги эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик моддий ёрдам пули ажратилади.
Мазкур тўловлар жорий йилнинг ноябрь ойида манзилли тарзда эгаларига етказилиши белгиланган.
Бир марталик ёрдам пули кимларга тўланади?
Белгиланган мезонларга кўра, 1 миллион сўмлик бир марталик тўлов қуйидаги фуқаролар ва оилаларга берилади:
«Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»га киритилган оилалар: Давлат томонидан кам таъминланган деб эътироф этилган оилалар;
«Маҳалла еттилиги» хулосаси бўйича эҳтиёжмандлар: Реестрга кирмаган бўлса-да, маҳалла масъуллари томонидан ҳақиқатда моддий кўмакка муҳтож деб топилган хонадонлар;
Кўп қаватли уйларда яшовчи кам даромадли оилалар: Марказлаштирилган иситиш тизимига уланган, жон бошига тўғри келадиган ўртача даромади белгиланган чегаравий мезонлардан ошмайдиган оилалар;
Ўзгалар парваришига муҳтож шахслар: Ёлғиз яшовчи кексалар ҳамда I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган фуқаролар;
Етим ва қарамоғини йўқотган болалар: Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган ва етим болаларни тарбиялаётган оилалар.
Қўшимча тоифалар ва тўлов тартиби
Шунингдек, ҳудудларда барқарор иш ўринларини яратиш ҳамда аҳоли даромадларини ошириш бўйича фаолият юритаётган туман ёки шаҳар штабларининг хулоса ва қарорлари асосида рўйхатдан ташқаридаги бошқа эҳтиёжманд оилаларга ҳам ушбу кўмак пулини ажратишга рухсат берилган.
Ёрдам маблағлари ноябрь ойи давомида тўлиқ молиялаштирилиб, бенефициарларнинг банк карталарига ёки нақд шаклда манзилли етказиб берилади.
Мазкур чора-тадбир совуқ мавсум бошланиши арафасида аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламининг коммунал харажатлари ҳамда кундалик зарурий эҳтиёжларини енгиллаштиришга қаратилган.
Изоҳлар 0
…