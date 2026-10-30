Ноябрь ойида эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик ёрдам ажратилади

·5·Ўзбекистон
Ноябрь ойида эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик ёрдам ажратилади

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 28 октябрдаги тегишли фармонига мувофиқ, кириб келаётган 2026/2027 йилги куз-қиш ва иситиш мавсумида аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадида айрим тоифадаги эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик моддий ёрдам пули ажратилади.

Мазкур тўловлар жорий йилнинг ноябрь ойида манзилли тарзда эгаларига етказилиши белгиланган.

Бир марталик ёрдам пули кимларга тўланади?

Белгиланган мезонларга кўра, 1 миллион сўмлик бир марталик тўлов қуйидаги фуқаролар ва оилаларга берилади:

  • «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»га киритилган оилалар: Давлат томонидан кам таъминланган деб эътироф этилган оилалар;

  • «Маҳалла еттилиги» хулосаси бўйича эҳтиёжмандлар: Реестрга кирмаган бўлса-да, маҳалла масъуллари томонидан ҳақиқатда моддий кўмакка муҳтож деб топилган хонадонлар;

  • Кўп қаватли уйларда яшовчи кам даромадли оилалар: Марказлаштирилган иситиш тизимига уланган, жон бошига тўғри келадиган ўртача даромади белгиланган чегаравий мезонлардан ошмайдиган оилалар;

  • Ўзгалар парваришига муҳтож шахслар: Ёлғиз яшовчи кексалар ҳамда I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган фуқаролар;

  • Етим ва қарамоғини йўқотган болалар: Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган ва етим болаларни тарбиялаётган оилалар.

Қўшимча тоифалар ва тўлов тартиби

Шунингдек, ҳудудларда барқарор иш ўринларини яратиш ҳамда аҳоли даромадларини ошириш бўйича фаолият юритаётган туман ёки шаҳар штабларининг хулоса ва қарорлари асосида рўйхатдан ташқаридаги бошқа эҳтиёжманд оилаларга ҳам ушбу кўмак пулини ажратишга рухсат берилган.

Ёрдам маблағлари ноябрь ойи давомида тўлиқ молиялаштирилиб, бенефициарларнинг банк карталарига ёки нақд шаклда манзилли етказиб берилади.

Мазкур чора-тадбир совуқ мавсум бошланиши арафасида аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламининг коммунал харажатлари ҳамда кундалик зарурий эҳтиёжларини енгиллаштиришга қаратилган.

Ижтимоий ҳимоя ягона реестриБир марталик моддий ёрдамМаҳалла еттилигиКуз-қиш мавсуми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?26 июл 21:19Бу қиш Ўзбекистонда “свет” ўчмайдими? Энергетика вазирлиги изоҳ бердиБу қиш Ўзбекистонда “свет” ўчмайдими? Энергетика вазирлиги изоҳ берди18 октябр 15:40Ичимлик суви 24 соатга ўчирилади: Юнусободдаги йирик мажмуалар ва кўчалар сувсиз қоладиИчимлик суви 24 соатга ўчирилади: Юнусободдаги йирик мажмуалар ва кўчалар сувсиз қолади14 сентябр 07:54Маҳаллаларга ўртача 5,5 млрд сўмдан маблағ ажратилгани маълум қилиндиМаҳаллаларга ўртача 5,5 млрд сўмдан маблағ ажратилгани маълум қилинди16 июл 16:03Қишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилиндиҚишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилинди6 октябр 19:58Эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан ёрдам берилиши мумкинЭҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан ёрдам берилиши мумкин13 октябр 21:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)