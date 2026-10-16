Тошкент шаҳрининг Сергели туманида сунъий кўл ва дам олиш маскани қурилмоқда

·10·Ўзбекистон
Тошкент шаҳрининг Сергели туманида сунъий кўл ва дам олиш маскани қурилмоқда

Тошкент шаҳрининг Сергели туманидаги Қумариқ маҳалласида сунъий кўл, болалар майдончалари ва дам олиш айвонларини ўз ичига олган янги маскан барпо этилмоқда. Лойиҳани 2026 йил охиригача якунлаш режалаштирилган.

Маълум қилинишича, дам олиш ҳудудининг умумий майдони 5 гектарни ташкил этади. Шундан 17 минг квадрат метр қисми сунъий сув ҳавзаси учун ажратилган. Кўл атрофида барбекю зоналари ташкил этилиб, ҳудудга қуёш панеллари ҳам ўрнатилади. Сув сифатини сақлаш мақсадида филтрлаш ва озонлаш тизимлари жорий этилиши кўзда тутилган.

Шаҳар ҳокимлиги маълумотларига кўра, ўтказилган геологик тадқиқотлар ҳудуднинг қурилиш учун яроқли эканини тасдиқлаган. Ҳозирга қадар лойиҳадаги асосий ишларнинг 30 фоиздан ортиғи бажарилган. Айни пайтда қурувчилар конструкцияларни арматуралаш ва мустаҳкамлаш, шунингдек, таянч деворини қуриш ишларини олиб бормоқда.

Режага кўра, ноябргача қарийб 800 метр узунликдаги деворни қуриб битказиш ҳамда сунъий кўл учун қазилган чуқурликдан тупроқни тўлиқ олиб чиқиш мўлжалланган.

Янги дам олиш маскани ҳудуддаги чанг миқдорини камайтириш ва микроиқлимни яхшилашга ҳам хизмат қилиши кутилмоқда. Лойиҳа Тошкентнинг барча туманларида сунъий кўллар ташкил этиш дастури доирасида амалга оширилмоқда.

Қурилиш якунлангач, Қумариқ маҳалласи аҳолиси ва шаҳарнинг бошқа фуқаролари учун ҳордиқ чиқариш, болалар билан вақт ўтказиш ҳамда очиқ ҳавода дам олиш имкониятлари кенгайиши кутилмоқда.

ТошкентҚумариқ маҳалласисунъий кўлдам олиш маскани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ботаника боғида дарахтлар кесиляптими? Ҳокимлик изоҳ бердиБотаника боғида дарахтлар кесиляптими? Ҳокимлик изоҳ берди29 сентябр 17:56Тошкентда уй-жой бозори: Пойтахтнинг қайси туманларида уйлар энг қиммат ва энг арзон?Тошкентда уй-жой бозори: Пойтахтнинг қайси туманларида уйлар энг қиммат ва энг арзон?6 октябр 13:08Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)4 июл 12:32Сергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгардиСергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгарди14 июл 16:53Олмалиқда 15 миллион долларлик Хитой мўъжизаси: замонавий «Экопарк» қад ростлайдиОлмалиқда 15 миллион долларлик Хитой мўъжизаси: замонавий «Экопарк» қад ростлайди15 сентябр 22:58Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентда иссиқ сув вақтинча ўчирилади9 сентябр 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?