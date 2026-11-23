Тошкентда «зебра» ўзгармоқда: пиёдалар ўтиш жойи энди ёруғлик билан чизилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида пиёдалар хавфсизлигини ошириш мақсадида асфалт юзасига ёруғлик ёрдамида акс эттириладиган янги турдаги ўтиш жойлари синов тариқасида ўрнатилди.
- Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази томонидан Қумариқ кўчасида жорий этилган ушбу технология бўёқдан фойдаланмасдан, тунги вақтда ҳамда ноқулай об-ҳаво шароитларида ҳам яққол кўриниб туради.
Тошкент кўчаларида пиёдалар хавфсизлигини оширишга қаратилган янги технология пайдо бўлди. Энди йўлдаги ўтиш жойи бўёқ билан эмас, балки ёруғлик ёрдамида асфальт юзасига проекция қилинади. Дастлабки синов Қумариқ кўчасида бошланди.
Тошкент шаҳрида Ўзбекистон учун янги бўлган проексияли пиёдалар ўтиш жойи ўрнатилди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди.
Янги технология анъанавий «зебра»дан фарқ қилади: йўл юзасига оқ чизиқлар бўёқ билан туширилмайди, балки махсус ёруғлик ёрдамида акс эттирилади. Ҳозирча тизим синов тариқасида ишлатилмоқда.
Янги пиёдалар ўтиш жойи қандай ишлайди?
Одатий пиёдалар ўтиш жойидаги чизиқлар асфальтга махсус бўёқ ёрдамида чизилади. Вақт ўтиши, автомобиллар ҳаракати ва об-ҳаво таъсирида уларнинг ранги хиралашади ёки ўчиб кетади. Натижада йўл белгиларини мунтазам янгилашга тўғри келади.
Проексияли ўтиш жойида эса чизиқлар йўл юзасига ёруғлик орқали туширилади. Яъни асфальтга доимий бўёқ чизиш талаб этилмайди.
Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълумотига кўра, мазкур технология пиёдалар ўтиш жойининг турли шароитларда ҳам яхши кўринишини таъминлашга қаратилган.
Ёмғир, туман ва қорда ҳам кўриниб турадими?
Янги технологиянинг асосий афзалликларидан бири — унинг кўринишини яхшилашга қаратилганидир.
Марказ таъкидлашича, ёруғлик ёрдамида акс эттирилган йўл чизиқлари:
тунги вақтда ҳам кўриниб туради;
ёмғирли ва туманли об-ҳавода пиёдалар ўтиш жойини ажратиб кўрсатишга ёрдам беради;
автомобиллар ғилдираги таъсирида ўчиб кетмайди;
қор ёғганидан кейин ҳам кўриниб туриши кутилмоқда.
Бундан ташқари, чизиқлар бўёқ билан чизилмагани сабабли уларни мунтазам қайта бўяшга эҳтиёж қолмаслиги айтилмоқда.
Ҳайдовчилар учун қандай қулайлик яратади?
Проексияли пиёдалар ўтиш жойи нафақат пиёдалар, балки ҳайдовчилар хавфсизлиги учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Агар ўтиш жойи ҳайдовчига узоқроқ масофадан кўринса, у пиёдалар йўлакчасига яқинлашмасдан туриб тезликни пасайтиришга улгуради. Бу эса кескин тормоз бериш ва пиёдалар билан боғлиқ хавфли вазиятларнинг олдини олишга ёрдам бериши мумкин.
Айниқса, тунги вақтда, ёмғир ёки туман сабабли кўриш масофаси қисқарган шароитларда бундай технологиянинг самарадорлиги муҳим аҳамият касб этади.
Янги технология Тошкентнинг бошқа ҳудудларида ҳам пайдо бўладими?
Ҳозирча проексияли пиёдалар ўтиш жойи Қумариқ кўчасида синов тариқасида қўлланмоқда. Унинг турли об-ҳаво шароитларидаги самарадорлиги ва амалиётдаги натижалари баҳоланади.
Агар технология ўзини оқласа, бундай ўтиш жойларини пойтахтнинг бошқа туманларида ҳам жорий этиш имконияти кўриб чиқилиши мумкин.
Шу тариқа, Тошкентда пиёдалар хавфсизлигини таъминлашда янги ёндашув синовдан ўтказилмоқда. Бироқ технологиянинг ҳақиқий самараси унинг кундузги ва тунги вақтда, шунингдек, ёмғир, туман ва қор шароитида қанчалик ишончли кўринишига боғлиқ бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…