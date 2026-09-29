Ботаника боғида дарахтлар кесиляптими? Ҳокимлик изоҳ берди
Ижтимоий тармоқларда Тошкентдаги Ботаника боғи ҳудудида дарахтлар кесилаётгани ва қурилиш ишлари бошлангани ҳақида хабарлар тарқалди. Мазкур маълумотлар юзасидан Юнусобод тумани ҳокимлиги расмий муносабат билдирди.
Ҳокимлик маълумотига кўра, боғ ҳудудида дарахтларни кесиш ишлари амалга оширилмаяпти. Айни пайтда бу ерда аҳоли учун қулай дам олиш шароитларини яратиш ва яшил ҳудуддаги намликни ошириш мақсадида махсус лойиҳа асосида сунъий кўл барпо этилмоқда.
Лойиҳа доирасида майдони 0,5 гектар бўлган кўл ташкил этилади. Унинг сув сиғими 10 минг куб метрни ташкил қилади. Шунингдек, ҳудудда 1,2 километрлик велосипед ва пиёдалар йўлаги барпо этилиши режалаштирилган.
Бундан ташқари, лойиҳа доирасида яна 180 туп дарахт экилиши кўзда тутилган.
Ҳокимлик фуқароларни ижтимоий тармоқларда тарқалаётган тасдиқланмаган хабарларга ишонмасликка ва маълумотларни расмий манбалар орқали текширишга чақирди.
Изоҳлар 0
…