Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчирилади
Тошкент шаҳрида сентябрь ва октябрь ойларида иссиқлик тармоқлари ҳамда қозонхоналарда режали таъмирлаш ишлари олиб борилади. Шу сабабли айрим ҳудудларда иссиқ сув таъминоти 5 кунгача вақтинча тўхтатилади. Бу ҳақда «Veolia Energy Tashkent» маълум қилди.
Таъкидланишича, мазкур ишлар 2026–2027 йилги куз-қиш мавсумига тайёргарлик кўриш, иссиқлик тармоқларини синовдан ўтказиш ва совуқ кунларда аҳолига барқарор хизмат кўрсатишни таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда.
Режали ўчириш ишлари «Тошкент иссиқлик маркази» МЧЖ тасарруфидаги 1, 3, 4, 5, 6, 7 ва 8-ИМларда, «Тошкент ИЭС» АЖга қарашли ТошИЭМда, шунингдек, «Veolia Energy Tashkent» МЧЖ тасарруфидаги 2-ИМ, «Саноатэнерго» ва «Водник» қозонхоналарида босқичма-босқич олиб борилади.
Иссиқ сув таъминотидаги узилишлар 5 кунлик муддатларда навбатма-навбат амалга оширилади.
14–18 сентябрь — 2-ИМ, 7-ИМ, ТошИЭМ
Мирзо Улуғбек тумани: «Авайхон», «Янги Авайхон», «Минглола», «Алишер Навоий», «Янги Ўзбекистон», «Шукур Бурхонов», «Гулсанам», «Султония», «Чимён», «Шўртепа», «Баҳор», «Катта Яланғоч ота», «Шалола», «Камолот», «Янги Камолот», «Феруза» МФЙлари.
Яшнобод тумани: «Ўртамасжид», «Уйсозлар», «Хосиятли», «Баркамол», «Бешариқ», «Асалобод», «Фазогир», «Авиасозлар», «Яшнобод», «Тарновбоши», «Янгинур», «Донишманд», «Илтифот», «Парвоз», «Дилбоғ», «Бирлашган», «Наврўзобод», «Қадрият», «Алимкент», «Махмур», «Тонг», «Ватандош», «Ал-Бухорий», «Моҳинур», «Тузел», «Амир Темур», «Чўлпон», «Тўйтепа» МФЙлари.
Яккасарой тумани: «Армуғон», «Қушбеги», «Бошлиқ», «Дилбулоқ», «Муҳандислар», «Яккасарой», «Тўқимачи», «Мерос», «Ракат», «Шоҳжаҳон», «Белариқ», «Ракатбоши», «Тепа», «Конституция», «Юнус Ражабий», «Боғсарой», «Ҳамид Сулаймонов» МФЙлари.
Миробод тумани: «Миробод», «Янги Миробод», «Байналминал», «Салар», «Абдулла Авлоний», «Лолазор», «Мовароуннаҳр», «Минг ўрик», «Фаровон», «Ат-Термизий», «Афросиёб», «Шароф Рашидов» МФЙлари.
Чилонзор тумани: «Катта Дўмбирабод», «Гавҳар», «Дўмбирабод», «Катта Чилонзор-1, 2, 3», «Новза», «Чилонзор», «Чарх Камолон-2, 3», «Кўркам», «Лутфий» (бир қисми), «Ботирма» (бир қисми), «Зарқўрғон» (бир қисми) МФЙлари.
Шайхонтоҳур тумани: «Катта Оқтепа», «Олим Хўжаев», «Чархновза» МФЙлари.
Сергели тумани: «Учувчилар» ва «Олтинводий» МФЙлари.
21–25 сентябрь — 1-ИМ, 3-ИМ
Мирзо Улуғбек тумани: «Бўз», «Лашкарбеги», «Боғимайдон», «Дархон», «Ҳабиб Абдуллаев», «Турон», «Навниҳол», «Алпомиш», «Шаҳриобод», «Янги Олмачи», «Оққўрғон», «Мустақиллик», «Буюк Ипак Йўли», «Подшобоғ», «Элобод», «Ҳамид Олимжон», «Мирзакалон Исмоилий», «Сайрам», «Олийҳиммат», «Олимлар», «Ойдин» МФЙлари.
Яшнобод тумани: «Бойқўрғон», «Семурғ», «Машинасозлар», «Истиқлол», «Дўстобод» МФЙлари.
Юнусобод тумани: «Обод» ва «Посира» МФЙлари.
Шайхонтоҳур тумани: «Сархумдон», «Гулобод», «Обиназир», «Боғкўча», «Илғор», «Зафаробод», «Бўстон», «Тинчлик», «Чорсу», «Қоратош», «Чақар», «Янги Камолон», «Камолон Дарвоза», «Камолон», «Ҳадра», «Гулбозор», «Ўрда», «Шайхонтоҳур» МФЙлари.
Олмазор тумани: «Чустий», «Қуёш», «Орзу», «Аллон», «Зиё», «Бўстонобод», «Истиқбол» (бир қисми), «Университет» (бир қисми) МФЙлари.
Чилонзор тумани: «Бешёғоч» ва «Катта Олмазор» МФЙлари.
28 сентябрь – 2 октябрь — 4-ИМ
Юнусобод тумани: «Туркистон», «Қўшчинор», «Ғайратий», «Хусниобод», «Адолат», «Биллур», «Астробод», «Собиробод», «Уч Қаҳрамон», «Нурмакон», «Мингчинор», «Боғишамол», «Боғиерам», «Ҳалқабоғ», «Мурувват», «Аҳмад Дониш», «Ўзбекистон Мустақиллиги», «Юнус Ота», «Янгибоғ», «Аҳилобод», «Севинч», «Юртобод», «Увайсий», «Шоштепа», «Меҳнатобод», «Бегубор», «Қадрдон», «Акбаробод», «Юнусобод», «Шаҳристон», «Отчопар-1», «Минор», «Ифтихор», «Уста-Ширин», «Хиёбонтепа», «Бўзсув», «Янгитарнов», «Шайх-Шивли», «Мирзо-Улуғбек», «Матонат», «Буюк Турон», «Қашғар» МФЙлари.
Олмазор тумани: «Себзор», «Янги Себзор», «Юқори Себзор», «Чилтуғон», «Хончорбоғ», «Мискин», «Тараққиёт», «Қорасарой», «Гуруч ариқ», «Қичқириқ», «Ғани Аъзамов», «Замондош», «Чимбой», «Олтинсой», «Исломота», «Гулсарой», «Чуқурсой», «Янги Тошкент», «Истиқбол» (бир қисми), «Шодиёна», «Университет» (бир қисми), «Зиёкор», «Мирзо Ғолиб», «Табассум», «Тепагўзар», «Ғалаба», «Умид», «Шон-шуҳрат», «Мустақиллик», «Ёшлик», «Чаманбоғ», «Олимпия», «Жийдали», «Беруний», «Хислат», «Шифокорлар», «Чиғатой Оқтепа», «Белтепа», «Янги Белтепа», «Шодлик», «Ибн Сино», «Катта Жарариқ», «Янги Жарариқ» МФЙлари.
Шайхонтоҳур тумани: «Жангоҳ», «Кўҳ Ота», «Лабзак» МФЙлари.
5–9 октябрь — 6-ИМ, 8-ИМ, Водник, Саноатэнерго
Миробод тумани: «Баратхўжа», «Парвона», «Чинор», «Юксалиш», «Янги Қўйлиқ», «Толариқ», «Зиё нур», «Билимдон», «Файзобод», «Сариқўл», «Қорасув», «Олтинкўл», «Фурқат», «Абдурауф Фитрат» МФЙлари.
Яшнобод тумани: «Катта Қўйлиқ», «Мумтоз», «Ўртамасжид», «Уйсозлар», «Хосиятли», «Баркамол», «Бешариқ», «Асалобод», «Фазогир», «Авиасозлар», «Яшнобод», «Тарновбоши», «Янгинур», «Донишманд», «Илтифот», «Парвоз», «Дилбоғ», «Бирлашган», «Наврўзобод», «Қадрият», «Алимкент», «Махмур», «Тонг», «Ватандош», «Ал-Бухорий», «Моҳинур», «Тузел», «Амир Темур» МФЙлари.
Сергели тумани: «Ўзгариш», «Ҳабибий», «Меҳригиё», «Мададкор», «Зийнат», «Янги Сергели», «Соҳибкор», «Софдил», «Нилуфар», «Иттифоқ», «Нурҳаёт», «Саховат», «Қипчоқ», «Халқобод», «Маданият», «Бирдамлик», «Шукрона», «Қўшқўрғон», «Қурувчилар», «Фароғатли» МФЙлари.
Янгиҳаёт тумани: «Машъал», «Навқирон», «Ал-Фарғоний», «Виқор», «Йўлдош», «Чорбоғ», «Зарбдор», «Дўстлик», «Чароғон», «Ёрқинҳаёт», «Хушнуд» МФЙлари.
Бектемир тумани: «Зилола», «Роҳат», «Миришкор», «Иқбол» МФЙлари.
12–16 октябрь — 5-ИМ
Чилонзор тумани: «Ал-Хоразмий», «Бек тўпи», «Гулистон», «Баҳористон», «Шараф», «Шарқ», «Шарқ тонги», «Хайробод», «Яккатут», «Хирмонтепа», «Катта Хирмонтепа», «Кичик Хирмонтепа», «Шуҳрат», «Меҳржон», «Мевазор», «Бўрижар», «Ботирма» (бир қисми), «Фидокор», «Зарқўрғон» (бир қисми), «Катта Навбаҳор», «Навбаҳор», «Кўтарма», «Қатортол», «Чўпон ота», «Нафосат», «Диёр», «Халқлар дўстлиги», «Дилобод», «Бешчинор», «Лутфий» (бир қисми), «Яккабоғ» МФЙлари.
Учтепа тумани: «Гузар», «Қўрғонтепа», «Хуросон», «Заргарлик», «Кўҳна Чўпон-Ота», «Боғистон», «Боғобод», «Бирлик», «Найман», «Фарҳод», «Тинчликобод», «Ватан», «Ватанпарвар», «Ҳамдўст», «Нуробод», «Ширин», «Дийдор», «Алихон Тўра Соғуний», «Диёробод», «Янги йўл», «Фозилтепа», «Зулфизор», «Хуршид», «Кўркамобод», «Қуйи Дархон» МФЙлари.
Шунингдек, айрим локал қозонхоналарда таъмирлаш ишлари олиб борилиши сабабли иссиқ сув таъминотида қисқа муддатли вақтинчалик узилишлар ҳам бўлади.
Локал қозонхоналар бўйича режали узилишлар:
7–9 сентябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Уйғониш» МФЙ: 29, 30, 31, 32, 37, 38а, 38б, 44, 12-уйлар; 512-сон, 80-сон ДМТТ.
Шайхонтоҳур тумани, «Самарқанд Дарвоза» МФЙ: 1-уй.
Яшнобод тумани, «Мовароуннаҳр» МФЙ: 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8-уйлар.
8–9 сентябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Улуғбек» МФЙ: 14а, 14б, 16, 21-уйлар; 219-сон, 223-сон ДМТТ, 54-сон мактаб.
9–11 сентябрь
Шайхонтоҳур тумани, «Самарқанд Дарвоза» МФЙ: 5-уй.
10 сентябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Дархон» МФЙ: 44, 44а, 43а, 37, 35, 43-уйлар.
14–16 сентябрь
Шайхонтоҳур тумани, «Самарқанд Дарвоза» МФЙ: 1-уй.
Яшнобод тумани, «Янги Нур» МФЙ: 28-сон оилавий поликлиника; 517-сон, 457-сон ДМТТ; 1, 2, 3, 4, 33, 33/1, 4, 5, 70/1, 70/2, 70/3, 28, 8, 7, 30, 31, 32, 33, 68/1-уйлар.
14–18 сентябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Уйғониш» МФЙ: 2, 3, 4/1, 4/2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18-уйлар.
Бектемир тумани, «Ҳусайн Бойқаро» МФЙ: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 111, 123, 127, 129, 131, 133, 135-уйлар; 573-сон, 582-сон ДМТТ.
Шунингдек: 2, 3, 4, 6а, 7, 8, 29, 33, 34, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 77-уйлар; 571-сон, 572-сон ДМТТ, 36-сон БЎСМ.
72, 78-уйлар.
16–18 сентябрь
Шайхонтоҳур тумани, «Самарқанд Дарвоза» МФЙ: 2-уй.
17–18 сентябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Улуғбек» МФЙ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4/1, 1а, 2а, 3а, 30а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46-уйлар.
21–22 сентябрь
Шайхонтоҳур тумани, «Чўпон ота» МФЙ: 17, 19, 21, 23, 118-уйлар.
21–23 сентябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «М. Ашрафий» МФЙ: 22/1, 22/2, 22/3, 22/4-уйлар.
21–25 сентябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Аҳиллик» МФЙ: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59-уйлар; 375-сон ДМТТ.
Бектемир тумани, «Олтинтопган» МФЙ: 19а, 19б, 56, 57, 58, 59, 60-уйлар; 570-сон ДМТТ.
22 сентябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Ҳумоюн» МФЙ: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 74, 75-уйлар; 1, 3, 4-уйлар; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-уйлар; 8, 8а-уйлар.
23 сентябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Тракторсозлар» МФЙ: 1а, 2а, 3а, 30а, 35, 36, 43, 44, 45, 46-уйлар; 2-сон ДМТТ.
Шунингдек, 37, 38, 39, 40, 41, 42-уйлар.
23–24 сентябрь
Шайхонтоҳур тумани, «Ўқчи» МФЙ: 27-уй.
24–25 сентябрь
Шайхонтоҳур тумани, «М. Ашрафий» МФЙ: 89-уй.
28 сентябрь – 2 октябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Азамат» МФЙ: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 52а-уйлар; 14-сон ДМТТ.
Шайхонтоҳур тумани, «Фидойилар» МФЙ: 25, 27, 8а, 8в, 42, 43, 12, 13, 14-уйлар.
«Жангоҳ», «Кўҳ Ота», «Лабзак» МФЙлари; суднинг 1-биноси, СЭСнинг 1-биноси.
28–29 сентябрь
Шайхонтоҳур тумани, «Ўқчи» МФЙ: 33-уй.
30 сентябрь – 1 октябрь
Шайхонтоҳур тумани, «Олмазор» МФЙ: 37-уй.
30 сентябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Лашкарбеги» МФЙ: 13, 16-уйлар.
5–6 октябрь
Шайхонтоҳур тумани, «Олмазор» МФЙ: 39-уй.
5–9 октябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Беш Капа» МФЙ: 419, 421, 421а, 421б, 427а, 427б, 427в-уйлар.
Учтепа тумани, «Пахтакор» МФЙ: 5, 6-уйлар; 81-сон мактаб, 396-сон ДМТТ; 7-сон бошқа объектлар; Болалар юқумли касалликлар шифохонаси.
7–8 октябрь
Шайхонтоҳур тумани, «Ўқчи» МФЙ: 29-уй.
7–9 октябрь
Миробод тумани, «Миробод» МФЙ: 32-уй, 1, 2, 3, 5, 8, 9-блоклар.
12–14 октябрь
Яшнобод тумани, «М. Ашрафий» МФЙ: 34/1, 34/2, 34/3, 42-уйлар.
12–16 октябрь
Мирзо Улуғбек тумани, «Беш Капа» МФЙ: 421, 422, 423-уйлар.
Шайхонтоҳур тумани, «Кўксарой» МФЙ: 24, 24/1, 26, 6, 3, 3/1, 4, 5-уйлар.
Янгиҳаёт тумани, «Зироат» МФЙ: 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24-уйлар.
2, 3, 4, 6-уйлар; 581-сон ДМТТ.
50, 52, 54, 56, 58-уйлар; 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44-сонли коттежлар; 584-сон болалар боғчаси.
Аҳолидан таъмирлаш ишлари давомида юзага келадиган вақтинчалик ноқулайликларни тўғри тушуниш сўралган.
…