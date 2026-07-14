Сергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгарди
Тошкентнинг Сергели туманида 14 июлдан бошлаб Лутфкор кўчасининг бир қисми вақтинча ёпилди. Чеклов Янги Сергели–Қорасув кўчасидан М. Турсунзода кўчасигача бўлган оралиқда амал қилади.
Маълум қилинишича, ушбу ҳудудда иссиқ сув таъминоти тармоқларини реконструкция қилиш ишлари олиб борилмоқда. Шу сабаб 5 та автобус йўналиши айланма йўллар орқали ҳаракатланади.
Ўзгарган йўналишлар:
• 132-йўналиш Қипчоқ, Янги Сергели, Шокирариқ ва М. Турсунзода кўчалари орқали қатнайди.
• 143-йўналиш Обихаёт, Янги Сергели, Қипчоқ, «Чинор» метро бекати ва Софдил кўчалари орқали ҳаракатланади.
• 104-йўналиш Қипчоқ, «Чинор» метро бекати, М. Турсунзода, Шокирариқ ва Янги Сергели кўчалари орқали юради.
• 112-йўналиш Қипчоқ, «Чинор» метро бекати, Қўрғонтепа ва Лутфкор кўчалари орқали қатнайди.
• 66-йўналиш Қипчоқ кўчаси бўйлаб «Чинор» метро бекати орқали ҳаракатланади.
Таъмир ишлари сабаб атрофдаги кўчаларда тирбандлик ва автобуслар ҳаракатида кечикишлар кузатилиши мумкин. Йўловчиларга сафарни олдиндан режалаштириш тавсия этилмоқда.
…