Сергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгарди

·0·Ўзбекистон
Сергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгарди

Тошкентнинг Сергели туманида 14 июлдан бошлаб Лутфкор кўчасининг бир қисми вақтинча ёпилди. Чеклов Янги Сергели–Қорасув кўчасидан М. Турсунзода кўчасигача бўлган оралиқда амал қилади.

Маълум қилинишича, ушбу ҳудудда иссиқ сув таъминоти тармоқларини реконструкция қилиш ишлари олиб борилмоқда. Шу сабаб 5 та автобус йўналиши айланма йўллар орқали ҳаракатланади.

Ўзгарган йўналишлар:

• 132-йўналиш Қипчоқ, Янги Сергели, Шокирариқ ва М. Турсунзода кўчалари орқали қатнайди.
• 143-йўналиш Обихаёт, Янги Сергели, Қипчоқ, «Чинор» метро бекати ва Софдил кўчалари орқали ҳаракатланади.
• 104-йўналиш Қипчоқ, «Чинор» метро бекати, М. Турсунзода, Шокирариқ ва Янги Сергели кўчалари орқали юради.
• 112-йўналиш Қипчоқ, «Чинор» метро бекати, Қўрғонтепа ва Лутфкор кўчалари орқали қатнайди.
• 66-йўналиш Қипчоқ кўчаси бўйлаб «Чинор» метро бекати орқали ҳаракатланади.

Таъмир ишлари сабаб атрофдаги кўчаларда тирбандлик ва автобуслар ҳаракатида кечикишлар кузатилиши мумкин. Йўловчиларга сафарни олдиндан режалаштириш тавсия этилмоқда.

СергелиЛутфкорАвтобусЧинорҚипчоқТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Декрет пули ва касаллик нафақасини тўлаш тартиби ўзгардиДекрет пули ва касаллик нафақасини тўлаш тартиби ўзгардиБугун, 16:17ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқориЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқориБугун, 13:49Олий суд тақиқланган интернет манбалари бўйича янги рўйхатни эълон қилдиОлий суд тақиқланган интернет манбалари бўйича янги рўйхатни эълон қилдиБугун, 12:17Жазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиЖазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиБугун, 12:09Абитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошландиАбитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошландиБугун, 12:04Тошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинТошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинКеча, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди