Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)

·0·Ўзбекистон
Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)

Сергели туманидаги Янги Сергели кўчаси тун-у кун ишлайдиган замонавий савдо, хизмат кўрсатиш ва дам олиш ҳудудига айлантирилди. Президент Шавкат Мирзиёев 4 июль куни бу ерда амалга оширилган ишлар ва тадбиркорлик объектлари фаолияти билан танишди.

2,1 километрлик кўча тўлиқ янгиланди

Лойиҳанинг умумий қиймати 18,7 миллиард сўмни ташкил этди. Янги Сергели кўчасининг 2,1 километр қисмидаги инфратузилма яхшиланиб, ҳудуд савдо, умумий овқатланиш ва кўнгилочар хизматлар кўрсатиладиган 24/7 кўчага айлантирилди.

Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)

Янги маскан аҳоли учун қулай шароит яратиш, маҳаллий тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш ва хизмат кўрсатиш соҳасини кенгайтиришга қаратилган.

Болалар ва катталар учун янги масканлар

Кўчада аҳолининг дам олиши ва соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш учун қатор объектлар ташкил этилди.

Жумладан:

  • 10 дан ортиқ болалар майдончаси;

  • 8 та воркаут зонаси;

  • китоб дўкони;

  • нуронийлар маскани барпо этилди.

Бу ерда оилаларнинг сайр қилиши, болаларнинг хавфсиз ҳордиқ чиқариши ва ёшларнинг спорт билан шуғулланиши учун шароит яратилган.

Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)

Йилига 1,2 миллион меҳмон кутилмоқда

Янги Сергели кўчаси атрофидаги тўртта маҳаллада 21 мингдан зиёд аҳоли яшайди. Мазкур кўчадан ҳар куни ўртача 15–20 мингта транспорт воситаси ҳаракатланади.

Лойиҳа тўлиқ қувват билан ишга тушгач, ҳудуд йилига 1,2 миллиондан ортиқ ташриф буюрувчига хизмат кўрсатиши кутилмоқда.

250 дан зиёд янги иш ўрни яратилди

Лойиҳа доирасида 250 дан ортиқ янги иш ўрни очилди. Шунингдек, ҳудуддаги 95 та мавжуд тадбиркорлик субъекти фаолияти кенгайтирилиб, яна 22 та янги бизнес субъекти ташкил этилди.

Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)

Бу ўзгаришлар маҳаллий аҳоли даромадини ошириш, янги хизмат турларини йўлга қўйиш ва Сергели туманининг иқтисодий фаоллигини кучайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Президент маҳалла аҳолиси билан мулоқот қилди

Шавкат Мирзиёев маҳалла бўйлаб юриб, миллий меъморий услубда таъмирланган хонадонлар, ободонлаштирилган кўчалар ва аҳоли учун яратилган қулайликларни кўздан кечирди.

Давлат раҳбари маҳалла фаоллари ва фуқаролар билан мулоқот қилиб, амалга оширилган ишлар уларнинг турмуши, даромади ва кайфиятига қандай таъсир кўрсатаётгани билан қизиқди.

Маҳалла вакиллари ҳудуддаги ўзгаришлар одамларнинг турмуш тарзи ва фаровонлигига ижобий таъсир қилаётганини, шунингдек, аҳолининг эртанги кунга ишончи ортаётганини таъкидлади.

Сизнингча, Тошкентнинг бошқа туманларида ҳам шундай 24/7 кўчалар ташкил этилиши керакми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Бугун, 12:25Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Бугун, 12:13Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Бугун, 11:59Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Бугун, 11:55Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Бугун, 11:48Ўзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиЎзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиБугун, 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин