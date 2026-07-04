Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)
Сергели туманидаги Янги Сергели кўчаси тун-у кун ишлайдиган замонавий савдо, хизмат кўрсатиш ва дам олиш ҳудудига айлантирилди. Президент Шавкат Мирзиёев 4 июль куни бу ерда амалга оширилган ишлар ва тадбиркорлик объектлари фаолияти билан танишди.
2,1 километрлик кўча тўлиқ янгиланди
Лойиҳанинг умумий қиймати 18,7 миллиард сўмни ташкил этди. Янги Сергели кўчасининг 2,1 километр қисмидаги инфратузилма яхшиланиб, ҳудуд савдо, умумий овқатланиш ва кўнгилочар хизматлар кўрсатиладиган 24/7 кўчага айлантирилди.
Янги маскан аҳоли учун қулай шароит яратиш, маҳаллий тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш ва хизмат кўрсатиш соҳасини кенгайтиришга қаратилган.
Болалар ва катталар учун янги масканлар
Кўчада аҳолининг дам олиши ва соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш учун қатор объектлар ташкил этилди.
Жумладан:
10 дан ортиқ болалар майдончаси;
8 та воркаут зонаси;
китоб дўкони;
нуронийлар маскани барпо этилди.
Бу ерда оилаларнинг сайр қилиши, болаларнинг хавфсиз ҳордиқ чиқариши ва ёшларнинг спорт билан шуғулланиши учун шароит яратилган.
Йилига 1,2 миллион меҳмон кутилмоқда
Янги Сергели кўчаси атрофидаги тўртта маҳаллада 21 мингдан зиёд аҳоли яшайди. Мазкур кўчадан ҳар куни ўртача 15–20 мингта транспорт воситаси ҳаракатланади.
Лойиҳа тўлиқ қувват билан ишга тушгач, ҳудуд йилига 1,2 миллиондан ортиқ ташриф буюрувчига хизмат кўрсатиши кутилмоқда.
250 дан зиёд янги иш ўрни яратилди
Лойиҳа доирасида 250 дан ортиқ янги иш ўрни очилди. Шунингдек, ҳудуддаги 95 та мавжуд тадбиркорлик субъекти фаолияти кенгайтирилиб, яна 22 та янги бизнес субъекти ташкил этилди.
Бу ўзгаришлар маҳаллий аҳоли даромадини ошириш, янги хизмат турларини йўлга қўйиш ва Сергели туманининг иқтисодий фаоллигини кучайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Президент маҳалла аҳолиси билан мулоқот қилди
Шавкат Мирзиёев маҳалла бўйлаб юриб, миллий меъморий услубда таъмирланган хонадонлар, ободонлаштирилган кўчалар ва аҳоли учун яратилган қулайликларни кўздан кечирди.
Давлат раҳбари маҳалла фаоллари ва фуқаролар билан мулоқот қилиб, амалга оширилган ишлар уларнинг турмуши, даромади ва кайфиятига қандай таъсир кўрсатаётгани билан қизиқди.
Маҳалла вакиллари ҳудуддаги ўзгаришлар одамларнинг турмуш тарзи ва фаровонлигига ижобий таъсир қилаётганини, шунингдек, аҳолининг эртанги кунга ишончи ортаётганини таъкидлади.
Сизнингча, Тошкентнинг бошқа туманларида ҳам шундай 24/7 кўчалар ташкил этилиши керакми?
…