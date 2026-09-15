Олмалиқда 15 миллион долларлик Хитой мўъжизаси: замонавий «Экопарк» қад ростлайди

·0·Ўзбекистон
Олмалиқда 15 миллион долларлик Хитой мўъжизаси: замонавий «Экопарк» қад ростлайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Олмалиқ шаҳрида Хитойнинг «Ҳаоченг Индустрй Гроуп» компанияси билан ҳамкорликда 15 миллион долларлик «Экопарк» қурилиши бошланади.
  • Ушбу лойиҳа шаҳарнинг экологик муҳитини яхшилаш ва аҳоли учун замонавий дам олиш маскани яратишни мақсад қилган.
  • Хитойлик инвесторлар мазкур паркни тўлиқ молиялаштириб, қуриб беради ва бу Ўзбекистондаги саноат шаҳарларини яшил ҳудудларга айлантириш йўлидаги муҳим қадам бўлади.

Тошкент вилоятининг йирик саноат марказларидан бири бўлган Олмалиқ шаҳрида шаҳар экологик муҳитини тубдан яхшилаш ва аҳоли учун замонавий дам олиш маскани яратиш йўлида улкан қадам ташланди. Шаҳар ҳокими Барҳаёт Мелиев ҳамда Хитойнинг нуфузли «Haocheng Industry Group» компанияси вакиллари ўртасида кечган муваффақиятли музокаралар якунида шаҳарнинг «Камалак» маҳалласи ҳудудида кўп тармоқли сайёҳлик ва маданий ҳордиқ мажмуаси — «Экопарк» барпо этиш бўйича келишувга эришилди. Ушбу кенг кўламли ташаббус тўлиқ тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобига амалга оширилиб, лойиҳага қарийб 15 миллион доллар миқдорида маблағ йўналтирилади.

Энг эътиборли жиҳати, лойиҳа инвестори ҳисобланган хитойлик ҳамкорлар энергетика ва инфратузилма объектларини тўлиқ молиялаштириш ҳамда қуриш (EPC+F) бўйича улкан халқаро тажрибага эга бўлиб, аллақачон Австралия, Хитой ва Индонезияда йирик лойиҳаларни муваффақиятли якунлаган. Компания айни пайтда Ўзбекистон ҳудудида қиймати 420 миллион доллардан ошадиган стратегик объектлар, жумладан, «Янги Тошкент» бош режаси ва Сирдарё иссиқлик электр станцияси бўйича иш олиб бормоқда. Хўш, 15 миллион долларлик яшил мажмуа қандай қулайликларни ўз ичига олади, Олмалиқнинг экологик муҳити қандай ўзгаради ва саноат шаҳрида экотуризм қандай ривожланади?

«15 миллион долларлик сармоя»: «Камалак» маҳалласидаги янги маскан

Олмалиқда қад ростлайдиган экотуризм мажмуасининг асосий тафсилотлари:

  • «Камалак» ҳудудидаги яшил ҳудуд: «Экопарк» лойиҳаси шаҳарнинг аҳоли зич жойлашган «Камалак» маҳалласи ҳудудида жойлаштирилади ва атроф-муҳитга бевосита ижобий таъсир кўрсатади;

  • 15 млн доллар тўғридан-тўғри инвестиция: Музокаралар якунига кўра, хитойлик сармоядорлар томонидан мазкур парк қурилишига қарийб 15 миллион АҚШ доллари миқдорида тўғридан-тўғри маблағ киритилади;

  • Маданий ва экологик марказ: Лойиҳа нафақат яшил ҳудудларни кескин кенгайтириш, балки замонавий маданий ҳордиқ, болалар майдончалари ва сайёҳлик инфратузилмасини яратишни мақсад қилган.

Олмалиқда 15 миллион долларлик Хитой мўъжизаси: замонавий «Экопарк» қад ростлайди

«Haocheng Industry Group»: Австралиядан Тошкентгача бўлган халқаро тажриба

Лойиҳани ҳаётга татбиқ этувчи инвесторнинг салоҳияти ва нуфузи:

  • EPC+F форматидаги муваффақият: Компания энергетика ва инфратузилма тармоқларини ўз маблағлари ҳисобидан тўлиқ молиялаштириш ва қуриш (EPC+F модели) бўйича глобал даражада тан олинган;

  • Дунё бўйлаб йирик лойиҳалар: Корпорация Австралия, Хитой ҳамда Индонезияда бир қатор улкан стратегик объектларни муваффақиятли барпо этган;

  • Ўзбекистонда 420 миллион долларлик портфель: Ҳозирги кунда компания мамлакатимизда умумий қиймати 420 миллион доллардан зиёд бўлган иккита йирик мегалойиҳа — «Янги Тошкент» бунёдкорлиги ҳамда Сирдарё ИЭС модернизациясида фаол иштирок этмоқда.

Саноат шаҳри учун яшил нафас: Экологик муҳитнинг яхшиланиши

Олмалиқ аҳолиси ва туризм тармоғи учун кутилаётган натижалар:

  • Тоза ҳаво ва экологик мувозанат: Тоғ-кон ва металлургия саноати ривожланган Олмалиқ учун ушбу кенг кўламли яшил ҳудуд шаҳар микроиқлимини юмшатиш ва ҳаво сифатини яхшилашда асосий рол ўйнайди;

  • Янги иш ўринлари: Паркнинг қурилиш босқичида ва у ишга тушгандан сўнг хизмат кўрсатиш соҳасида юзлаб янги иш ўринлари яратилади;

  • Ички туризмга туртки: Замонавий «Экопарк» нафақат олмалиқликлар, балки қўшни туманлар ва пойтахт аҳолиси учун ҳам оилавий дам олишнинг янги оммабоп манзилига айланади.

Олмалиқда барпо этилаётган ушбу замонавий дам олиш маскани Ўзбекистоннинг саноат шаҳарларини яшил ва экологик тоза ҳудудларга айлантириш бўйича олиб борилаётган ислоҳотларнинг амалий исботидир.

Сизнингча, Олмалиқ каби йирик саноат шаҳарларида 15 миллион долларлик бундай улкан «Экопарк»ларнинг барпо этилиши аҳоли саломатлиги ва ҳудуд экологиясига қанчалик таъсир қилади? Тошкент вилоятининг яна қайси саноатлашган шаҳарларида худди шундай яшил масканларни кўпайтириш зарур, деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Олмалиқнинг экологик келажагига бағишланган ушбу муҳим мақолани барча вилоятдошлар ҳамда яқинларингизга улашинг!

ОлмалиқЭкопаркХаоченг Индустри ГрупКамалак
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16 сентябрь куни Тошкент марказида икки кўча ёпилади16 сентябрь куни Тошкент марказида икки кўча ёпиладиБугун, 22:20Саида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талабларСаида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талабларБугун, 22:17Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)Бугун, 22:07Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади Бугун, 21:57Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)Бугун, 21:51Пенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилиндиПенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилиндиБугун, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди