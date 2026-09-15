Олмалиқда 15 миллион долларлик Хитой мўъжизаси: замонавий «Экопарк» қад ростлайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Олмалиқ шаҳрида Хитойнинг «Ҳаоченг Индустрй Гроуп» компанияси билан ҳамкорликда 15 миллион долларлик «Экопарк» қурилиши бошланади.
- Ушбу лойиҳа шаҳарнинг экологик муҳитини яхшилаш ва аҳоли учун замонавий дам олиш маскани яратишни мақсад қилган.
- Хитойлик инвесторлар мазкур паркни тўлиқ молиялаштириб, қуриб беради ва бу Ўзбекистондаги саноат шаҳарларини яшил ҳудудларга айлантириш йўлидаги муҳим қадам бўлади.
Тошкент вилоятининг йирик саноат марказларидан бири бўлган Олмалиқ шаҳрида шаҳар экологик муҳитини тубдан яхшилаш ва аҳоли учун замонавий дам олиш маскани яратиш йўлида улкан қадам ташланди. Шаҳар ҳокими Барҳаёт Мелиев ҳамда Хитойнинг нуфузли «Haocheng Industry Group» компанияси вакиллари ўртасида кечган муваффақиятли музокаралар якунида шаҳарнинг «Камалак» маҳалласи ҳудудида кўп тармоқли сайёҳлик ва маданий ҳордиқ мажмуаси — «Экопарк» барпо этиш бўйича келишувга эришилди. Ушбу кенг кўламли ташаббус тўлиқ тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобига амалга оширилиб, лойиҳага қарийб 15 миллион доллар миқдорида маблағ йўналтирилади.
Энг эътиборли жиҳати, лойиҳа инвестори ҳисобланган хитойлик ҳамкорлар энергетика ва инфратузилма объектларини тўлиқ молиялаштириш ҳамда қуриш (EPC+F) бўйича улкан халқаро тажрибага эга бўлиб, аллақачон Австралия, Хитой ва Индонезияда йирик лойиҳаларни муваффақиятли якунлаган. Компания айни пайтда Ўзбекистон ҳудудида қиймати 420 миллион доллардан ошадиган стратегик объектлар, жумладан, «Янги Тошкент» бош режаси ва Сирдарё иссиқлик электр станцияси бўйича иш олиб бормоқда. Хўш, 15 миллион долларлик яшил мажмуа қандай қулайликларни ўз ичига олади, Олмалиқнинг экологик муҳити қандай ўзгаради ва саноат шаҳрида экотуризм қандай ривожланади?
«15 миллион долларлик сармоя»: «Камалак» маҳалласидаги янги маскан
Олмалиқда қад ростлайдиган экотуризм мажмуасининг асосий тафсилотлари:
«Камалак» ҳудудидаги яшил ҳудуд: «Экопарк» лойиҳаси шаҳарнинг аҳоли зич жойлашган «Камалак» маҳалласи ҳудудида жойлаштирилади ва атроф-муҳитга бевосита ижобий таъсир кўрсатади;
15 млн доллар тўғридан-тўғри инвестиция: Музокаралар якунига кўра, хитойлик сармоядорлар томонидан мазкур парк қурилишига қарийб 15 миллион АҚШ доллари миқдорида тўғридан-тўғри маблағ киритилади;
Маданий ва экологик марказ: Лойиҳа нафақат яшил ҳудудларни кескин кенгайтириш, балки замонавий маданий ҳордиқ, болалар майдончалари ва сайёҳлик инфратузилмасини яратишни мақсад қилган.
«Haocheng Industry Group»: Австралиядан Тошкентгача бўлган халқаро тажриба
Лойиҳани ҳаётга татбиқ этувчи инвесторнинг салоҳияти ва нуфузи:
EPC+F форматидаги муваффақият: Компания энергетика ва инфратузилма тармоқларини ўз маблағлари ҳисобидан тўлиқ молиялаштириш ва қуриш (EPC+F модели) бўйича глобал даражада тан олинган;
Дунё бўйлаб йирик лойиҳалар: Корпорация Австралия, Хитой ҳамда Индонезияда бир қатор улкан стратегик объектларни муваффақиятли барпо этган;
Ўзбекистонда 420 миллион долларлик портфель: Ҳозирги кунда компания мамлакатимизда умумий қиймати 420 миллион доллардан зиёд бўлган иккита йирик мегалойиҳа — «Янги Тошкент» бунёдкорлиги ҳамда Сирдарё ИЭС модернизациясида фаол иштирок этмоқда.
Саноат шаҳри учун яшил нафас: Экологик муҳитнинг яхшиланиши
Олмалиқ аҳолиси ва туризм тармоғи учун кутилаётган натижалар:
Тоза ҳаво ва экологик мувозанат: Тоғ-кон ва металлургия саноати ривожланган Олмалиқ учун ушбу кенг кўламли яшил ҳудуд шаҳар микроиқлимини юмшатиш ва ҳаво сифатини яхшилашда асосий рол ўйнайди;
Янги иш ўринлари: Паркнинг қурилиш босқичида ва у ишга тушгандан сўнг хизмат кўрсатиш соҳасида юзлаб янги иш ўринлари яратилади;
Ички туризмга туртки: Замонавий «Экопарк» нафақат олмалиқликлар, балки қўшни туманлар ва пойтахт аҳолиси учун ҳам оилавий дам олишнинг янги оммабоп манзилига айланади.
Олмалиқда барпо этилаётган ушбу замонавий дам олиш маскани Ўзбекистоннинг саноат шаҳарларини яшил ва экологик тоза ҳудудларга айлантириш бўйича олиб борилаётган ислоҳотларнинг амалий исботидир.
Сизнингча, Олмалиқ каби йирик саноат шаҳарларида 15 миллион долларлик бундай улкан «Экопарк»ларнинг барпо этилиши аҳоли саломатлиги ва ҳудуд экологиясига қанчалик таъсир қилади? Тошкент вилоятининг яна қайси саноатлашган шаҳарларида худди шундай яшил масканларни кўпайтириш зарур, деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Олмалиқнинг экологик келажагига бағишланган ушбу муҳим мақолани барча вилоятдошлар ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…