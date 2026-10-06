Тошкентда уй-жой бозори: Пойтахтнинг қайси туманларида уйлар энг қиммат ва энг арзон?

·15·Ўзбекистон
Тошкентда уй-жой бозори: Пойтахтнинг қайси туманларида уйлар энг қиммат ва энг арзон?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентда кўчмас мулк бозори кўтарилишда давом этиб, 2026 йил сентябр ойи якунига келиб хонадонларнинг ўртача (медиана) нархи 80 минг АҚШ долларини ташкил этди.
  • Энг қиммат ҳудудлар Миробод (110 минг доллар), Яккасарой (105 минг доллар) ва Шайхонтоҳур (99 минг доллар) туманлари бўлса, энг арзонлари Сергели (70 минг доллар) ва Бектемир (56 минг доллар) ҳисобланади.

Тошкент шаҳрида кўчмас мулк бозори кўтарилишда давом этмоқда. STAI таҳлилий платформаси тақдим этган сўнгги маълумотларга кўра, 2026 йил сентябрь ойи якунига келиб, пойтахтда таклиф этилаётган хонадонларнинг ўртача (медиана) нархи рекорд даражадаги 80 минг АҚШ долларини ташкил этди.

Ушбу кўрсаткич август ойи охирига нисбатан 0,6 фоизга юқори бўлиб, таҳлил жараёнида 10,6 мингдан зиёд эълонлардаги нарх таклифлари асос қилиб олинган. Мутахассисларнинг алоҳида қайд этишича, гап амалда тузилган олди-сотди битимлари эмас, айнан сотувчилар томонидан қўйилаётган расмий таклиф нархлари ҳақида бормоқда.

Туманлар кесимида нархлар: Энг қиммат ва энг арзон манзиллар

Пойтахт ҳудудлари бўйича хонадонларнинг медиана қиймати кескин табақалашувни кўрсатмоқда:

  • Элита ҳудудлар (энг қиммат учлик): Энг юқори нарх кўрсаткичлари анъанавий тарзда марказий туманларда кузатилди. Хусусан, Миробод туманида ўртача хонадон нархи 110 минг доллар, Яккасаройда105 минг доллар, Шайхонтоҳурда эса 99 минг долларни ташкил этмоқда;

  • Ўрта тоифа: Юнусобод туманида хонадонлар ўртача 88 минг доллар, Мирзо Улуғбек туманида 87 минг доллар, Яшнободда эса 72 минг доллар атрофида баҳоланмоқда;

  • Ҳамёнбоп ҳудудлар: Сергели туманида ўртача таклиф нархи 70 минг долларга тенг бўлган бўлса, пойтахт бўйича энг паст кўрсаткич Бектемир туманида қайд этилиб, 56 минг долларни ташкил қилди.

Квадрат метр ва ижара нархлари қандай ўзгарди?

Уй-жойларнинг майдони ва узоқ муддатли ижара сегментида ҳам ўсиш тенденцияси сақланиб қолмоқда:

  • «Квадрат» нархи ошди: Бир квадрат метр майдон учун медиана нархи 1 фоизга ўсиб, 1 403 долларга етди. Квадрат метр бўйича Яккасарой ($1 750), Миробод ($1 724) ва Мирзо Улуғбек ($1 541) етакчилик қилмоқда. Энг қулай майдонлар эса Сергели ($1 125) ҳамда Бектемир ($1 075) туманларида сотилмоқда;

  • Ижара ҳақи: Пойтахтда хонадонларнинг узоқ муддатли ойлик ижара нархи ўртача 600 доллар этиб белгиланмоқда. Ижара бозорида ҳам Миробод ва Шайхонтоҳур туманлари энг қиммат ҳудудлар ($800) сифатида қолмоқда, Сергели ва Бектемирда эса ойлик ижара ўртача $400 атрофида.

Бозордаги фаоллик: Марказий банк маълумоти

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки статистик маълумотларига кўра, жорий йилнинг иккинчи чорагида мамлакат бўйича кўчмас мулк бозорида амалга оширилган олди-сотди битимлари сони 74,7 мингтага етган бўлиб, йиллик ҳисобда барқарор (0,1 фоизлик) ўсишни сақлаб турибди.

Таҳлилчиларнинг хулосасига кўра, пойтахт инфратузилмасининг кенгайиши ва марказга яқин ҳудудларга бўлган барқарор талаб Тошкент кўчмас мулк бозорида юқори нарх конъюнктураси сақланиб қолишини таъминламоқда.

ТошкентSTAIМирободТошкент кўчмас мулк бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиТошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушланди7 август 15:10BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?15 июл 15:15Миробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиМиробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқди13 июл 08:50Бой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманларБой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманлар10 июл 12:44Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиТошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилди9 июл 10:01Тошкентда марҳумнинг уйидан 19 та милтиқ топилдиТошкентда марҳумнинг уйидан 19 та милтиқ топилди7 июл 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади