Тошкентда уй-жой бозори: Пойтахтнинг қайси туманларида уйлар энг қиммат ва энг арзон?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда кўчмас мулк бозори кўтарилишда давом этиб, 2026 йил сентябр ойи якунига келиб хонадонларнинг ўртача (медиана) нархи 80 минг АҚШ долларини ташкил этди.
- Энг қиммат ҳудудлар Миробод (110 минг доллар), Яккасарой (105 минг доллар) ва Шайхонтоҳур (99 минг доллар) туманлари бўлса, энг арзонлари Сергели (70 минг доллар) ва Бектемир (56 минг доллар) ҳисобланади.
Тошкент шаҳрида кўчмас мулк бозори кўтарилишда давом этмоқда. STAI таҳлилий платформаси тақдим этган сўнгги маълумотларга кўра, 2026 йил сентябрь ойи якунига келиб, пойтахтда таклиф этилаётган хонадонларнинг ўртача (медиана) нархи рекорд даражадаги 80 минг АҚШ долларини ташкил этди.
Ушбу кўрсаткич август ойи охирига нисбатан 0,6 фоизга юқори бўлиб, таҳлил жараёнида 10,6 мингдан зиёд эълонлардаги нарх таклифлари асос қилиб олинган. Мутахассисларнинг алоҳида қайд этишича, гап амалда тузилган олди-сотди битимлари эмас, айнан сотувчилар томонидан қўйилаётган расмий таклиф нархлари ҳақида бормоқда.
Туманлар кесимида нархлар: Энг қиммат ва энг арзон манзиллар
Пойтахт ҳудудлари бўйича хонадонларнинг медиана қиймати кескин табақалашувни кўрсатмоқда:
Элита ҳудудлар (энг қиммат учлик): Энг юқори нарх кўрсаткичлари анъанавий тарзда марказий туманларда кузатилди. Хусусан, Миробод туманида ўртача хонадон нархи 110 минг доллар, Яккасаройда — 105 минг доллар, Шайхонтоҳурда эса 99 минг долларни ташкил этмоқда;
Ўрта тоифа: Юнусобод туманида хонадонлар ўртача 88 минг доллар, Мирзо Улуғбек туманида 87 минг доллар, Яшнободда эса 72 минг доллар атрофида баҳоланмоқда;
Ҳамёнбоп ҳудудлар: Сергели туманида ўртача таклиф нархи 70 минг долларга тенг бўлган бўлса, пойтахт бўйича энг паст кўрсаткич Бектемир туманида қайд этилиб, 56 минг долларни ташкил қилди.
Квадрат метр ва ижара нархлари қандай ўзгарди?
Уй-жойларнинг майдони ва узоқ муддатли ижара сегментида ҳам ўсиш тенденцияси сақланиб қолмоқда:
«Квадрат» нархи ошди: Бир квадрат метр майдон учун медиана нархи 1 фоизга ўсиб, 1 403 долларга етди. Квадрат метр бўйича Яккасарой ($1 750), Миробод ($1 724) ва Мирзо Улуғбек ($1 541) етакчилик қилмоқда. Энг қулай майдонлар эса Сергели ($1 125) ҳамда Бектемир ($1 075) туманларида сотилмоқда;
Ижара ҳақи: Пойтахтда хонадонларнинг узоқ муддатли ойлик ижара нархи ўртача 600 доллар этиб белгиланмоқда. Ижара бозорида ҳам Миробод ва Шайхонтоҳур туманлари энг қиммат ҳудудлар ($800) сифатида қолмоқда, Сергели ва Бектемирда эса ойлик ижара ўртача $400 атрофида.
Бозордаги фаоллик: Марказий банк маълумоти
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки статистик маълумотларига кўра, жорий йилнинг иккинчи чорагида мамлакат бўйича кўчмас мулк бозорида амалга оширилган олди-сотди битимлари сони 74,7 мингтага етган бўлиб, йиллик ҳисобда барқарор (0,1 фоизлик) ўсишни сақлаб турибди.
Таҳлилчиларнинг хулосасига кўра, пойтахт инфратузилмасининг кенгайиши ва марказга яқин ҳудудларга бўлган барқарор талаб Тошкент кўчмас мулк бозорида юқори нарх конъюнктураси сақланиб қолишини таъминламоқда.
Изоҳлар 0
…