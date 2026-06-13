Toyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари билан

·13·Авто
Toyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари билан

GAC Toyota қўшма корхонаси янгиланган Toyota Сиенна 2027 моделини расман намойиш этди. Янги минивеннинг асосий ўзига хослиги рақамли имкониятларнинг кенгайтирилгани, хусусан, Huawei ва Xiaomi ечимлари билан интеграция қилинганидир. Автомобилнинг бошланғич нархи 243 минг юандан (тахминан 34 000 доллар) бошланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг муҳим техник янгиланишларидан бири шундаки, эндиликда тўлиқ узатмали (AWD) тизим барча базавий комплектацияларда стандарт сифатида таклиф этилади. Автомобил ўлчамлари ўзгаришсиз қолган: узунлиги 5165 мм, кенглиги 1995 мм ва баландлиги 1765 мм ни ташкил этади, ғилдираклар базаси эса 3060 мм га тенг.

Салонда барча версиялар 15,6 дюймли марказий дисплей ва Qualcomm Snapdragon 8155П чипига асосланган мультимедиа тизими билан жиҳозланган. Тизим сунъий интеллект асосидаги овозли ёрдамчини қўллаб-қувватлайди. Юқори комплектацияларда эса иккинчи қатор йўловчилари учун қўшимча 15,6 дюймли экран кўзда тутилган.

Toyota Сиенна 2027 модели Huawei ҲМС фор Кар платформасини қўллаб-қувватлайди. Бундан ташқари, Toyota муҳандислари Xiaomi қурилмаларини улаш учун махсус интерфейсни ҳам жорий этишган. Ташқи кўринишда эса янги мот-олтин рангли кузов, қора рангли эмблемалар ва махсус ёритиш тизимига эга янги версия пайдо бўлди.

Техник қисм ўзгаришсиз қолдирилган. Минивен 2,5 литрли атмосфера двигатели асосидаги гибрид куч қурилмаси билан жиҳозланган. Тизимнинг умумий қуввати 246 от кучини ташкил этади ва у э-КВТ трансмиссияси орқали бошқарилади.

ToyotaToyota СиеннаHuaweiXiaomiАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

General Motors 350 даражага чидамли инновацион алюминий яратдиGeneral Motors 350 даражага чидамли инновацион алюминий яратдиБугун, 03:20Хитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратдиХитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратдиБугун, 00:12Россияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмаларРоссияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмаларБугун, 22:51Келажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе КлассеКелажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе КлассеБугун, 20:23Skoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 18:59BMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиBMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиКеча, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди