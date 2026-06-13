Toyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари билан
GAC Toyota қўшма корхонаси янгиланган Toyota Сиенна 2027 моделини расман намойиш этди. Янги минивеннинг асосий ўзига хослиги рақамли имкониятларнинг кенгайтирилгани, хусусан, Huawei ва Xiaomi ечимлари билан интеграция қилинганидир. Автомобилнинг бошланғич нархи 243 минг юандан (тахминан 34 000 доллар) бошланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг муҳим техник янгиланишларидан бири шундаки, эндиликда тўлиқ узатмали (AWD) тизим барча базавий комплектацияларда стандарт сифатида таклиф этилади. Автомобил ўлчамлари ўзгаришсиз қолган: узунлиги 5165 мм, кенглиги 1995 мм ва баландлиги 1765 мм ни ташкил этади, ғилдираклар базаси эса 3060 мм га тенг.
Салонда барча версиялар 15,6 дюймли марказий дисплей ва Qualcomm Snapdragon 8155П чипига асосланган мультимедиа тизими билан жиҳозланган. Тизим сунъий интеллект асосидаги овозли ёрдамчини қўллаб-қувватлайди. Юқори комплектацияларда эса иккинчи қатор йўловчилари учун қўшимча 15,6 дюймли экран кўзда тутилган.
Toyota Сиенна 2027 модели Huawei ҲМС фор Кар платформасини қўллаб-қувватлайди. Бундан ташқари, Toyota муҳандислари Xiaomi қурилмаларини улаш учун махсус интерфейсни ҳам жорий этишган. Ташқи кўринишда эса янги мот-олтин рангли кузов, қора рангли эмблемалар ва махсус ёритиш тизимига эга янги версия пайдо бўлди.
Техник қисм ўзгаришсиз қолдирилган. Минивен 2,5 литрли атмосфера двигатели асосидаги гибрид куч қурилмаси билан жиҳозланган. Тизимнинг умумий қуввати 246 от кучини ташкил этади ва у э-КВТ трансмиссияси орқали бошқарилади.
…