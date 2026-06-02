Die erste Volga mit Head-up-Display in der Geschichte: K50, K40 und C50 Ausstattungsvarianten

Die neue Marke Volga hat offiziell die technischen Daten und Ausstattungsvarianten aller für den russischen Markt bestimmten Modelle bekannt gegeben. Die Modellpalette umfasst zwei Crossover — K40 (basierend auf Geely Atlas) und K50 (basierend auf Geely Monjaro) sowie die Limousine C50 (basierend auf Geely Preface). Jedes Modell wird in drei Ausstattungslinien angeboten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Crossover Volga K40 wird in den Versionen "Standard", "Komfort" und "Premium" erhältlich sein. Das Einstiegsmodell ist mit einem 147 PS starken 1,5-Liter-Motor und einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet. Höhere Versionen verfügen über einen 200 PS starken 2,0-Liter-Motor, ein 8-Gang-Automatikgetriebe und Allradantrieb. Zur Serienausstattung gehören 18-Zoll-Felgen, ein Interieur aus Öko-Leder und ein Tempomat.

Die Limousine Volga C50 wird ebenfalls in drei Ausstattungsvarianten angeboten. Die Basisvariante ist mit einem 150 PS starken 2,0-Liter-Turbomotor und einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet, während die Leistung bei höheren Modifikationen auf 200 PS gesteigert wird. Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit einem schwarzen Dachhimmel und Öko-Leder ausgestattet; alle Sitze verfügen über eine Sitzheizung und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik.

Das teuerste und luxuriöseste Modell, der Volga K50, zeichnet sich durch seinen Dachhimmel aus Wildleder, ein Head-up-Display und ein Audiosystem mit 11 Lautsprechern aus. Zudem bietet dieses Modell moderne Technologien wie einen adaptiven Tempomaten, ein 360-Grad-Kamerasystem und eine kabellose Smartphone-Ladestation. Die Fahrzeuge werden in fünf Farben angeboten, darunter Silber, Hellgrün und leuchtendes Blaumetallic.