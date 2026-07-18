Die Fußballwelt steht kurz vor dem entscheidenden Spiel der in den USA ausgetragenen Weltmeisterschaft. Das Finale zwischen Argentinien und Spanien im prächtigen Stadion von New York ist zu einem emotionalen Ereignis geworden, nicht nur für die Fans, sondern auch für Experten. Insbesondere gab Barcelonas Sportdirektor Deco zu, dass er vor einer schwierigen Wahl steht, wem er in diesem Duell die Daumen drücken soll. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Chef des katalanischen Klubs ist in die USA gereist, um das Finale persönlich zu verfolgen. Für ihn hat dieses Spiel eine besondere Bedeutung, da Klublegende Lionel Messi und eine Reihe talentierter Spieler, die derzeit für Barcelona auflaufen, auf dem Platz stehen werden. Laut Goal.com fühlt sich Deco aufgrund seiner engen Bindung zu beiden Seiten etwas unwohl.

Zwischen einer Legende und den Interessen des Klubs

In einem Interview mit Cope teilte Deco seine Gefühle. Ihm zufolge ist Lionel Messi nicht nur ein ehemaliger Spieler des Klubs, sondern auch ein enger Freund. Gleichzeitig stehen im Kader der spanischen Nationalmannschaft Absolventen der Barcelona-Akademie und aktuelle Leistungsträger des Klubs. Das bringt den Sportdirektor in eine Zwickmühle.

"Ich unterstütze immer meine Leute, aber meine Leute sind derzeit in beiden Mannschaften. Leo wird immer einer von uns bleiben. Er ist nicht nur mein Freund, sondern eine lebende Legende, die für Barcelona und alle Fußballfans alles gegeben hat. Das Niveau, auf dem er in seinem jetzigen Alter spielt, ist einfach erstaunlich", betonte der ehemalige Spieler.

Andererseits macht die neue Generation der 'Blaugrana' im spanischen Kader Deco stolz. Er glaubt, dass es ein riesiger Erfolg für den Klub ist, dass die Jungs, die die Zukunft des Vereins repräsentieren, im Finale eines solch großen Turniers stehen. Daher merkte er an, dass es unabhängig vom Sieger ein großes Fest für die Barcelona-Familie sein wird.

Weg ins Finale und taktische Vorteile

Die spanische Nationalmannschaft erreichte das Finale mit einer ungeschlagenen Serie von 17 Spielen. Der Sieg gegen Frankreich im Halbfinale zeigte, wie taktisch reif sie sind. Argentinien erreichte das Finale mit einer Siegesserie von 14 Spielen und schaltete England im Viertelfinale aus. Deco analysierte die Stärken und Schwächen beider Teams.

"Spanien spielt seit dem Halbfinale Fußball von sehr hoher Qualität. Argentinien gewinnt trotz Schwierigkeiten in einigen Spielen weiterhin durch Charakter und Willenskraft. Leo vollbringt Wunder auf dem Platz. Ich denke, uns erwartet ein taktisch geprägtes und unterhaltsames Finale", fügte Deco hinzu.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist dieses Finale von großem Interesse. Das Aufeinandertreffen zwischen Lionel Messis Weg zum nächsten Titel und Spaniens neuer Generation verspricht, eines der glänzendsten Kapitel der Fußballgeschichte zu werden. Das Spiel im Stadion von New Jersey wird viele Fragen klären.