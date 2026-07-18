Andres Iniesta: Es ist unmöglich, den Lionel Messi-Faktor vollständig zu neutralisieren

Der legendäre spanische Mittelfeldspieler und Weltmeister von 2010, Andres Iniesta, teilte seine Gedanken vor dem anstehenden Finale. Er betonte, dass es unmöglich sei, die Leistung und den Einfluss des argentinischen Kapitäns Lionel Messi auf dem Platz vollständig zu kontrollieren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Iniesta, der sich derzeit in Dubai auf den Beginn seiner Trainerkarriere vorbereitet, analysierte in einem Interview mit "El Partidazo de COPE" die Dynamik des Finalspiels. Seiner Meinung nach sollte sich die spanische Nationalmannschaft nicht darauf konzentrieren, den Star des Gegners zu stoppen, sondern ihren eigenen Spielstil durchzusetzen.

"Messi komplett auszuschalten ist eine unmögliche Aufgabe. Es hängt eher davon ab, wie viel Druck Spanien durch sein eigenes Spiel auf Argentinien ausüben kann, Chancen kreiert und diese nutzt", betonte der ehemalige Star des FC Barcelona. Seiner Ansicht nach muss kollektive Disziplin über individuelles Können siegen.

Mentale Vorbereitung und die Siegerformel

Lionel Messi hat während dieses Turniers mit acht Toren und vier Vorlagen seine phänomenale Form unter Beweis gestellt. Iniesta lobte die Leistungen seines ehemaligen Teamkollegen und fügte hinzu, dass man vor dessen Entschlossenheit und Leidenschaft in jedem Spiel nur den "Hut ziehen" könne.

Gleichzeitig forderte der legendäre Spieler die Mitglieder der spanischen Nationalmannschaft auf, vor dem Finale alle Ängste beiseite zu legen. Er glaubt, dass mentale Stabilität der Schlüssel zum Sieg in Spielen dieser Größenordnung ist. "Man darf niemals mit Angst spielen. Die spanischen Spieler haben ihr Selbstvertrauen während des gesamten Turniers gestärkt und sind mit hohem Tempo ins Finale eingezogen", sagt Iniesta.

Laut Goal.com ist Iniesta mit dem aktuellen Zustand der spanischen Nationalmannschaft zufrieden. Seiner Aussage nach kennt jeder Spieler seine Aufgabe, egal wer auf dem Platz steht, und es ist offensichtlich, dass im Team alles unter Kontrolle ist. Dies ermöglicht es "La Roja", einem starken Gegner wie Argentinien Paroli zu bieten.

Zur Erinnerung: Das Finale zwischen Spanien und Argentinien steht im Mittelpunkt des Interesses der weltweiten Fußballgemeinschaft. Erfahrenen Experten wie Iniesta zufolge wird das Gleichgewicht zwischen taktischer Disziplin und der Eindämmung von Messis individueller Magie den Champion bestimmen.