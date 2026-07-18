Eine neue Ära in Indiens Raumfahrtindustrie: Erste private Vikram-1-Rakete erreicht den Orbit

Das indische Unternehmen Skyroot Aerospace hat seine Vikram-1-Rakete erfolgreich gestartet und damit die erste Mission des Landes durchgeführt, bei der eine von der Privatwirtschaft entwickelte Trägerrakete eine Nutzlast in den Orbit beförderte. Dieses Ereignis ist ein Wendepunkt für das indische Raumfahrtprogramm und dürfte die Position des Landes auf dem globalen kommerziellen Weltraummarkt erheblich stärken. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Testmission mit dem Namen Aagaman startete von der ersten Startrampe des Satish Dhawan Space Centre. Laut ixbt.com funktionierten alle vier Stufen der Rakete gemäß dem geplanten Flugprofil. Die Vikram-1 beförderte sechs Demonstrationsnutzlasten, die dazu dienen, die Bordsysteme zu überprüfen und Flugdaten vor Beginn des kommerziellen Betriebs zu sammeln.

Sieg des Privatsektors im Weltraum

Dieser Flug ist der größte Erfolg, seit Indien seinen Raumfahrtsektor im Jahr 2020 für Privatunternehmen geöffnet hat. Skyroot Aerospace ist derzeit das erste „Unicorn“-Startup in der indischen Raumfahrtbranche. Das Unternehmen strebt nun die Marktführerschaft bei kleinen Satelliten an und spezialisiert sich auf den schnellen und individuellen Transport von Geräten in den niedrigen Erdorbit.

Auch die technischen Fähigkeiten der Vikram-1-Rakete sind bemerkenswert. Sie ist in der Lage, eine Nutzlast von bis zu 300 kg in den niedrigen Erdorbit zu befördern. Solche kleinen Raketen gehören derzeit zu den gefragtesten Technologien für den Start von Kommunikations-, Navigations- und Fernerkundungssatelliten.

Laut Skyroot-CEO Pavan Kumar Chandana ermöglicht dieser Erstflug die Validierung der Bodentestergebnisse und das Sammeln der notwendigen Daten für den Übergang zu regelmäßigen Flügen. Das Unternehmen plant, die Startkosten zu senken und die Flugfrequenz in Zukunft zu erhöhen.

Der indische Premierminister Narendra Modi bezeichnete dieses Ereignis als historischen Meilenstein für die private Raumfahrtindustrie des Landes und gratulierte dem Skyroot-Team zu der erfolgreichen Mission. Dieser Erfolg beweist, dass Indien im Wettlauf um den Weltraum nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern auch durch privates Unternehmertum mit führenden Nationen konkurrieren kann.