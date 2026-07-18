Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, äußerte sich vor dem WM-Finale gegen Spanien zu den Gerüchten um Kapitän Lionel Messi. Während in der Fußballwelt die Spekulationen zunehmen, dass dies das letzte Länderspiel der 39-jährigen Legende sein könnte, erklärte der Trainer, dass er keine konkreten Informationen dazu habe. Dies berichtet Goal.com .

Auf einer Pressekonferenz in New York betonte Lionel Scaloni bei der Beantwortung von Fragen zur Zukunft seines Kapitäns, dass die Entscheidung allein beim Spieler liege. Laut dem Trainer spielt Messi weiterhin auf höchstem Niveau und hört nicht auf, bei jedem Einsatz auf dem Platz alle zu überraschen.

Der letzte Tanz des Kapitäns?

Lionel Messi beweist auch im aktuellen Turnier, dass er seinesgleichen sucht. Mit 8 Toren und 4 Vorlagen führt er gemeinsam mit Kylian Mbappé die Torschützenliste an. Auch beim 2:1-Sieg im Halbfinale gegen England war Messi maßgeblich beteiligt und führte sein Team ins entscheidende Spiel.

"Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung von seinen Plänen. Das muss man ihn selbst fragen. Er hört nicht auf, uns zu überraschen, und er allein wird die Entscheidung treffen", betonte Scaloni im Gespräch mit Journalisten. Die Antwort des Trainers deutet darauf hin, dass Messis Zukunft in der Nationalmannschaft weiterhin offen ist.

Historischer Erfolg und Dankbarkeit

Vor dem Finale würdigte Lionel Scaloni die Leistungen seiner Schützlinge in den letzten Jahren. Er sagte, er habe mit den Spielern einzeln gesprochen und ihnen für ihre Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit gedankt. Der Trainer ist der Meinung, dass die Ergebnisse, die die argentinische Nationalmannschaft heute erzielt, vor einigen Jahren noch unvorstellbar waren.

"Ich und der gesamte Trainerstab sind den Spielern ewig dankbar. Es ist nicht einfach, das WM-Finale zu erreichen und über so viele Jahre ein so hohes Niveau zu halten. Es ist einfach ein Wunder. Ich hoffe, dass wir das Finale gewinnen, aber unabhängig vom Ergebnis kann dieser Weg für alle als Vorbild dienen", sagte der Trainer.

Das entscheidende Duell zwischen Spanien und Argentinien steht nicht nur wegen des Meistertitels, sondern auch als mögliches Abschiedsspiel von Lionel Messi im Fokus der Weltöffentlichkeit. Auch die Fußballfans in Usbekistan warten mit großer Spannung auf diese historische Begegnung.