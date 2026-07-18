Spieler mit der Nummer 91 ruiniert in der 91. Minute alles (Video)

·3·Sport
Spieler mit der Nummer 91 ruiniert in der 91. Minute alles (Video)

In der Qualifikationsphase der Conference League kam es zu einem seltenen und bizarren Fehler in der Geschichte der europäischen Wettbewerbe. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit eines Spielers von Ħamrun kostete sein Team das Weiterkommen.

Das Kurioseste dabei: Der Spieler mit der Rückennummer 91 beging den spielentscheidenden Fehler ausgerechnet in der 91. Minute.

Das Spiel steuerte bereits auf die Verlängerung zu

Im Rückspiel zwischen dem maltesischen Klub Ħamrun und dem färöischen Verein NSÍ Runavík konnte in der regulären Spielzeit kein Sieger ermittelt werden.

Die Mannschaften sollten in der Verlängerung um den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde kämpfen. Doch zu Beginn der ersten Hälfte der Verlängerung ereignete sich ein unerwarteter Vorfall.

Der Spieler dachte, der Ball sei im Aus

In der 91. Minute glaubte der Spieler mit der Nummer 91 von Ħamrun während eines gegnerischen Angriffs, dass der Ball die Torauslinie bereits überschritten hatte.

Ohne auf den Pfiff des Schiedsrichters zu warten, nahm er den Ball in die Hand und bereitete sich auf den Abstoß vor. Doch der Ball hatte das Spielfeld noch nicht vollständig verlassen.

Der Hauptschiedsrichter wertete diese Aktion als Handspiel im Strafraum und entschied auf Elfmeter.

Eine einzige Aktion entschied über das Schicksal des gesamten Spiels

Die Spieler von Runavík verwandelten den Strafstoß und sicherten sich damit den entscheidenden Vorteil.

Dieses Tor bescherte dem Vertreter der Färöer den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde der Conference League. Ħamrun hingegen schied aufgrund des unerklärlichen Fehlers eines einzelnen Spielers aus dem Europapokal aus.

Auch die Zahlen passten auf kuriose Weise zusammen

Dass sich die Nachricht in den sozialen Medien so schnell verbreitete, lag an einem weiteren Zufall: Der Spieler trug die Nummer 91 und beging den Fehler in der 91. Minute.

Im Fußball entscheidet manchmal eine Entscheidung in Sekundenbruchteilen über den Ausgang einer ganzen Saison. Diesmal wurde diese Entscheidung zu einem der denkwürdigsten Fehler in der Geschichte der europäischen Wettbewerbe.

HamrunRunavikMaltaФарер ороллари
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Deco vor einer schwierigen Wahl: Gedanken vor dem Finale zwischen Argentinien und SpanienDeco vor einer schwierigen Wahl: Gedanken vor dem Finale zwischen Argentinien und SpanienHeute, 14:39Wird Lionel Messi seine Nationalmannschaftskarriere beenden: Lionel Scaloni nimmt StellungWird Lionel Messi seine Nationalmannschaftskarriere beenden: Lionel Scaloni nimmt StellungHeute, 14:32Lionel Messi verrät die wichtigste Lektion, die er in seiner Kindheit gelernt hatLionel Messi verrät die wichtigste Lektion, die er in seiner Kindheit gelernt hatHeute, 14:21Trump nennt WM 2026 historisch und scherzt über Harry KaneTrump nennt WM 2026 historisch und scherzt über Harry KaneHeute, 14:02Donald Trump kritisiert die Taktik von Thomas Tuchel: Warum spielte Harry Kane in der Abwehr?Donald Trump kritisiert die Taktik von Thomas Tuchel: Warum spielte Harry Kane in der Abwehr?Heute, 13:35Arsenal verpflichtet Talent vom Nordlondon-Rivalen TottenhamArsenal verpflichtet Talent vom Nordlondon-Rivalen TottenhamHeute, 13:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis