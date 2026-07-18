Spieler mit der Nummer 91 ruiniert in der 91. Minute alles (Video)

In der Qualifikationsphase der Conference League kam es zu einem seltenen und bizarren Fehler in der Geschichte der europäischen Wettbewerbe. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit eines Spielers von Ħamrun kostete sein Team das Weiterkommen.

Das Kurioseste dabei: Der Spieler mit der Rückennummer 91 beging den spielentscheidenden Fehler ausgerechnet in der 91. Minute.

Das Spiel steuerte bereits auf die Verlängerung zu

Im Rückspiel zwischen dem maltesischen Klub Ħamrun und dem färöischen Verein NSÍ Runavík konnte in der regulären Spielzeit kein Sieger ermittelt werden.

Die Mannschaften sollten in der Verlängerung um den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde kämpfen. Doch zu Beginn der ersten Hälfte der Verlängerung ereignete sich ein unerwarteter Vorfall.

Der Spieler dachte, der Ball sei im Aus

In der 91. Minute glaubte der Spieler mit der Nummer 91 von Ħamrun während eines gegnerischen Angriffs, dass der Ball die Torauslinie bereits überschritten hatte.

Ohne auf den Pfiff des Schiedsrichters zu warten, nahm er den Ball in die Hand und bereitete sich auf den Abstoß vor. Doch der Ball hatte das Spielfeld noch nicht vollständig verlassen.

Der Hauptschiedsrichter wertete diese Aktion als Handspiel im Strafraum und entschied auf Elfmeter.

Eine einzige Aktion entschied über das Schicksal des gesamten Spiels

Die Spieler von Runavík verwandelten den Strafstoß und sicherten sich damit den entscheidenden Vorteil.

Dieses Tor bescherte dem Vertreter der Färöer den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde der Conference League. Ħamrun hingegen schied aufgrund des unerklärlichen Fehlers eines einzelnen Spielers aus dem Europapokal aus.

Auch die Zahlen passten auf kuriose Weise zusammen

Dass sich die Nachricht in den sozialen Medien so schnell verbreitete, lag an einem weiteren Zufall: Der Spieler trug die Nummer 91 und beging den Fehler in der 91. Minute.

Im Fußball entscheidet manchmal eine Entscheidung in Sekundenbruchteilen über den Ausgang einer ganzen Saison. Diesmal wurde diese Entscheidung zu einem der denkwürdigsten Fehler in der Geschichte der europäischen Wettbewerbe.