Honor startet Vorbestellungen für einzigartiges Robot Phone: Roboter-Kamera aus Titan

Das Innovationsrennen auf dem Smartphone-Markt erreicht eine neue Stufe. Honor hat offiziell die Vorbestellungen für eines seiner ungewöhnlichsten Geräte gestartet — das Robot Phone. Dieses Gerät zieht die Aufmerksamkeit von Technik-Enthusiasten nicht nur durch seine technischen Daten auf sich, sondern auch durch ein robotisiertes Kamerasystem, das in der Mobilfunkbranche bisher einzigartig ist. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com beginnt der Verkauf des neuen Smartphones im August dieses Jahres. Kunden auf dem chinesischen Markt, die jetzt vorbestellen, erhalten eine Reihe von Vorteilen, darunter ein lebenslanges Abonnement für den persönlichen Assistenten Yoyo, einen erweiterten Service und ein spezielles Zubehörpaket. Solche Boni unterstreichen das ernsthafte Bestreben des Unternehmens, dieses neue Geräteformat populär zu machen.

Vierachsiger robotisierter Gimbal und Titangehäuse

Das Hauptmerkmal, das das Robot Phone von anderen Smartphones unterscheidet, ist seine vierachsige robotisierte Kamera . Dieser aus einer Titanlegierung gefertigte Mechanismus bleibt im Normalzustand im Gehäuse verborgen. Sobald die Kamera-App gestartet wird, fährt das Modul in nur 0,8 Sekunden aus. Dieser Mechanismus kann sich um 360 Grad drehen und unterstützt eine intelligente Objektverfolgung.

Aus technischer Sicht entspricht die mechanische Stabilisierung des Geräts dem CIPA 5.5-Standard, was eine Stabilität auf dem Niveau professioneller Kameras bietet. Es wird zudem erwartet, dass die robotisierte Kamera dazu dient, bei der Interaktion mit KI visuell einzigartige „Emotionen“ auszudrücken.

Foto- und Videofunktionen auf Profi-Niveau

Auch das Kamerasystem des Smartphones überzeugt mit beeindruckenden Werten. Das Hauptmodul ist mit einem 200 MP Sensor (f/1.6) ausgestattet, ergänzt durch ein 50 MP Ultraweitwinkelobjektiv und eine weitere 200 MP Periskop-Telekamera. Honor ist für dieses Modell eine Partnerschaft mit der renommierten Marke ARRI eingegangen.

Dank dieser Zusammenarbeit können Nutzer des Robot Phone Videos im Log-C-Format aufnehmen und professionelle LUT-Farbprofile verwenden. Dies macht das Smartphone zu einem idealen Arbeitsgerät für mobile Videografen und professionelle Content-Creator.

Leistungsstarke Technik und Akku

Vorläufigen Informationen zufolge wird das Gerät über folgende technische Spezifikationen verfügen:

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Plattform;

6,4-Zoll Flachbildschirm mit 1,5K Auflösung;

120 W Schnellladetechnologie;

Robuste Gehäuseelemente aus Titanlegierung.

Obwohl das Gerät für den Markt in Usbekistan noch nicht offiziell angekündigt wurde, könnte das Robot Phone angesichts der Präsenz der Marke Honor im Land in Zukunft ein interessantes Angebot für Fans innovativer Gadgets werden.