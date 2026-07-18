Lionel Messi verrät die wichtigste Lektion, die er in seiner Kindheit gelernt hat

Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi enthüllte, welche Lektion fürs Leben ihm der Fußball schon in jungen Jahren beigebracht hat. Der 39-jährige Star sagt, dass ein Mensch mehr Niederlagen als Siege erlebt und genau dieser Prozess ihn als Mensch und als Spieler geformt hat.

Während Argentinien zum zweiten Mal in Folge das WM-Finale erreicht hat, gewinnen Messis Worte eine besondere Bedeutung.

Fußball war Freude, kein Druck

Messi erinnerte sich daran, wie er in seiner Kindheit Fußball spielte, ohne an Ergebnisse oder große Ziele zu denken.

„Seit wir Kinder waren, haben wir mit großer Leidenschaft und Begeisterung Fußball gespielt – in der Schule, auf der Straße, in unserem Viertel. Wir haben nie an Druck gedacht“, sagte er beim Fanatics Fest.

Er betonte, dass Fußball anfangs nur ein einfaches Spiel und ein Mittel war, um Zeit mit Freunden zu verbringen. Später wurde es zu dem Beruf, der Messis ganzes Leben bestimmte.

„Man kann nicht immer gewinnen“

Der argentinische Kapitän betonte, dass Fußball ein Mannschaftssport ist und der Gegner mit dem gleichen Ziel auf den Platz geht.

„Fußball ist ein Mannschaftsspiel, und der Gegner will auch jedes Mal gewinnen. Man kann nicht immer gewinnen“, sagte Messi.

Seiner Meinung nach ist es eine der wichtigsten Eigenschaften im Sport, Niederlagen zu akzeptieren und danach weiter hart an sich zu arbeiten.

Wie haben Niederlagen Messi verändert?

Lionel Messi sagte, er habe sehr früh erkannt, dass das Leben mehr Herausforderungen als Erfolge bereithält.

„Ich habe sehr früh verstanden, dass ein Mensch mehr Niederlagen als Siege erlebt. Das hat mir geholfen, mich als Mensch und als Spieler zu formen“, sagte er.

Obwohl Messi im Laufe seiner Karriere viele Trophäen gewonnen hat, musste er auch schmerzhafte Niederlagen und Misserfolge in Finals mit der Nationalmannschaft hinnehmen. Doch er hörte nie auf zu kämpfen und erreichte später die größten Erfolge mit Argentinien.

Ein weiteres historisches Finale steht bevor

Die argentinische Nationalmannschaft trifft am 19. Juli im WM-Finale auf Spanien.

Dies wird das zweite WM-Finale der Argentinier in Folge sein. Nun muss Messi die Lektion, die er in seiner Kindheit gelernt hat, erneut auf der größten Bühne unter Beweis stellen: Es mag viele Niederlagen geben, aber der Kampf um den nächsten Sieg hört niemals auf.