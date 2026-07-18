Trump nennt WM 2026 historisch und scherzt über Harry Kane

US-Präsident Donald Trump bewertete die Weltmeisterschaft 2026 während einer Pressekonferenz in New York mit FIFA-Präsident Gianni Infantino. Er bezeichnete das Turnier als weit mehr als ein einfaches Sportereignis und äußerte sich zudem humorvoll über die taktischen Entscheidungen der englischen Nationalmannschaft.

Laut Trump bot die Weltmeisterschaft den USA eine große Bühne, um der ganzen Welt ihre Möglichkeiten und Schönheit zu präsentieren.

„Es war eine große Ehre für Amerika“

Der US-Präsident betonte die internationale Bedeutung der von seinem Land ausgerichteten Weltmeisterschaft.

„Es war eine große Ehre für die Amerikaner, die Schönheit ihres Landes mit der ganzen Welt zu teilen“, sagte Trump.

Er betonte, dass die USA derzeit eine der stärksten und einflussreichsten Perioden ihrer Geschichte durchlaufen.

„Heute erlebt Amerika eine der stärksten, wohlhabendsten und einflussreichsten Phasen seiner Geschichte. Und Sie sind ein wichtiger Teil dieses Prozesses“, fügte er hinzu.

Trump betrachtet die WM nicht als bloßes Sportereignis

Nach Ansicht von Donald Trump hatte die Weltmeisterschaft 2026 eine Bedeutung, die weit über das Spiel auf dem Platz und die sportlichen Ergebnisse hinausging.

„Ich denke, es war nicht nur ein Sportereignis. Es war ein viel größeres und wichtigeres Ereignis als ein einfaches Turnier“, sagte der US-Präsident.

Er zeigte sich überzeugt, dass diese Meisterschaft aufgrund ihres Umfangs und ihrer Wirkung einen besonderen Platz in der Geschichte einnehmen wird.

„Sie wird als eine absolut einzigartige Meisterschaft von besonderer Bedeutung in die Geschichte eingehen“, sagte Trump.

Er machte eine humorvolle Bemerkung über Kanes Position

Der US-Staatschef ging auch auf das Spiel der englischen Nationalmannschaft und den Einsatz von Harry Kane ein.

„Kane als Verteidiger einzusetzen, ist wahrscheinlich ein Fehler. Sie gehen in den Angriff und stellen ihren besten Spieler in die hintere Reihe. Aber was verstehe ich schon vom Traineramt, oder?“, sagte er.

Trumps Äußerungen wurden als scherzhafte Kritik an Englands taktischen Entscheidungen bei der Weltmeisterschaft aufgefasst.

Er unterstützte Infantino in der Causa Balogun

Donald Trump äußerte sich auch zur Situation um den Stürmer der US-Nationalmannschaft, Folarin Balogun.

Er betonte, dass der Einsatz von Balogun auf dem Platz keinen Raum für Diskussionen im Wettbewerb gelassen habe.

„Infantino hat eine sehr richtige Entscheidung getroffen. Ich habe Gianni angerufen und gesagt: ‚Ich möchte eine Beschwerde einreichen.‘ Wenn Folarin nicht gespielt hätte, hätten die USA gesagt: ‚Wir hätten gewonnen, wenn wir mit unseren besten Spielern gespielt hätten‘“, sagte Trump.

Der Champion wird am 19. Juli ermittelt

Im entscheidenden Spiel der Weltmeisterschaft 2026 treffen die Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien aufeinander.

Das Finale am 19. Juli wird den neuen Champion des Turniers bestimmen. Auf der einen Seite steht der amtierende Weltmeister Argentinien, auf der anderen Seite Spanien, das den Pokal zum zweiten Mal gewinnen will.