Roboterkampf: Erstes Turnier der EngineAI T800 Humanoide in Shenzhen ausgetragen

Die Welt der Technologie erreicht eine neue Stufe: In Shenzhen, China, fand das weltweit erste Freestyle-Turnier für humanoide Roboter statt — die Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL). Dieser Wettbewerb ist nicht nur ein Spektakel, sondern ein Testfeld, um die neuesten Errungenschaften in den Bereichen KI und Robotik unter realen Bedingungen zu erproben. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Am Turnier nahmen 32 Teams aus der ganzen Welt teil. Interessanterweise nutzten alle Teilnehmer eine einheitliche technische Plattform — den EngineAI T800 Roboter. Dies stellte sicher, dass nicht die Hardware des Roboters, sondern die Perfektion der Steuerungsalgorithmen und der Software über den Sieg entschied.

Brutaler Zusammenstoß der eisernen Krieger

Die Kämpfe im Oktagon waren äußerst intensiv. Der EngineAI T800 Roboter ist 1,73 Meter groß und kann nicht nur einfache Bewegungen, sondern auch komplexe Kampftechniken ausführen. Die Zuschauer konnten beobachten, wie die Roboter Uppercuts, Dreh-Tritte und sogar Sprungangriffe ausführten. Einer der schockierendsten Momente war, als ein Sprungangriff fast dazu führte, dass der Kopf eines der Roboter abgetrennt wurde.

Laut Ixbt.com hing bei einem der Kämpfe nach einem schweren Schlag der Kopf des Roboters leblos herab, doch er konnte den Kampf fortsetzen. Dies liegt daran, dass sich das "Gehirn" und die Sensoren des Humanoiden im Rumpf befinden. Solche Vorfälle demonstrierten die Fähigkeit der Roboter, ihre Funktionalität auch in Extremsituationen beizubehalten.

Wie wird der Sieger ermittelt?

Genauigkeit und technische Perfektion der Angriffe;

Fähigkeit, Schlägen auszuweichen und das Gleichgewicht zu halten;

Geschwindigkeit beim Aufstehen nach einem Sturz;

Allgemeine Widerstandsfähigkeit des Roboters und Anpassungsfähigkeit der Algorithmen.

Die Jury achtete bei der Ermittlung des Siegers nicht nur auf die Schlagkraft. Die folgenden Kriterien spielten die Hauptrolle:

Vertreter von EngineAI betonten, dass solche Wettbewerbe den Prozess beschleunigen, bei dem humanoide Roboter von Laborprototypen zu kommerziellen Produkten für den Alltag werden. Komplexe Situationen auf dem Schlachtfeld liefern Ingenieuren wertvolle Daten zur Verbesserung der Steuerungsalgorithmen und der Sensorkoordination.

Dieses Turnier markiert den Beginn einer neuen Ära in der Robotik. Während Roboter früher nur als langsam bewegliche Maschinen angesehen wurden, werden sie nun so agil und widerstandsfähig wie Menschen. In Zukunft wird erwartet, dass solche Technologien bei Rettungseinsätzen oder in anderen für Menschen gefährlichen Bereichen eingesetzt werden.