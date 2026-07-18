Fast 100.000 tote Fische an Strand in China angespült (Video)

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Fast 100.000 tote Fische an Strand in China angespült (Video)

An den Küsten der chinesischen Stadt Haikou wurde ein ungewöhnliches Phänomen beobachtet. Zahlreiche tote Fische wurden an den Strand von Rongshanliao gespült. Experten schätzen ihre Zahl auf fast 100.000.

Der Vorfall wird mit den lang anhaltenden hohen Temperaturen in Verbindung gebracht. Aufgrund der Hitze rund um Haikou haben sich mikroskopische Algen im Meerwasser schnell vermehrt.

Das übermäßige Algenwachstum hat den Sauerstoffgehalt im Wasser reduziert. Infolgedessen starben die in Meeresfarmen gezüchteten Fische an Sauerstoffmangel.

Anschließend wurden die toten Fische durch Strömungen und Wellen an die Küste getragen. Deshalb hat sich am Strand von Rongshanliao eine große Menge an Fischen angesammelt.

Experten geben an, dass die Hauptfaktoren für die aktuelle Situation die hohen Temperaturen, die schnelle Algenvermehrung und der Sauerstoffmangel im Meerwasser sind.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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