Warum brach Vincic in Tränen aus, als er von seiner Nominierung für das WM-Finale 2026 erfuhr?

Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic wird das Finale der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Argentinien und Spanien leiten. Als der 46-jährige Unparteiische von der größten Nominierung seiner Karriere erfuhr, konnte er seine Emotionen nicht zurückhalten und brach in Tränen aus.

Interessanterweise fand Argentiniens letzte Niederlage bei einer Weltmeisterschaft ebenfalls in einem Spiel statt, das von Vincic geleitet wurde.

Er erfuhr die Nachricht von Collina persönlich

Der Name des Final-Schiedsrichters wurde bei einer speziellen Versammlung für Unparteiische bekannt gegeben.

Der Vorsitzende der FIFA-Schiedsrichterkommission, Pierluigi Collina, gab bekannt, dass das Spiel Argentinien gegen Spanien Slavko Vincic anvertraut wurde. Diese Nachricht war für den slowenischen Schiedsrichter unerwartet und sehr bewegend.

Vincic weinte, nachdem er von der Nominierung erfahren hatte. Seine Reaktion zeigte einmal mehr, dass die Leitung eines Finales einen der größten Höhepunkte in der Karriere eines jeden Schiedsrichters darstellt.

Vincic hat Erfahrung mit großen Finals

Der slowenische Schiedsrichter hat in den letzten Jahren wichtige europäische Begegnungen geleitet.

Im Jahr 2024 fungierte er als:

Schiedsrichter im Halbfinale der Europameisterschaft;

Hauptschiedsrichter im Finale der UEFA Champions League.

Nun erhält Vincic zum ersten Mal in seiner Karriere die Gelegenheit, das entscheidende Spiel einer Weltmeisterschaft zu leiten.

Ein bekannter Schiedsrichter für Argentinien

Vincic hat auch eine interessante Geschichte mit Argentinien.

Das Team von Lionel Scaloni verlor zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2022 ein Spiel. Damals unterlagen die Argentinier sensationell mit 1:2 gegen Saudi-Arabien in der Gruppenphase.

Genau in diesem Spiel fungierte Slavko Vincic als Hauptschiedsrichter.

Seitdem hat Argentinien bei Weltmeisterschaften keine Niederlage mehr hinnehmen müssen. Nun wird Vincic erneut das entscheidende Spiel der Argentinier leiten.

Das Finale findet am 19. Juli statt

Das WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien findet am 19. Juli in New Jersey, USA, statt.

Auf der einen Seite steht der amtierende Weltmeister Argentinien, auf der anderen Seite Spanien, das seinen zweiten Titel anstrebt.

Für Vincic ist dies nicht nur eine einfache Nominierung – es wird das größte Spiel sein, auf das er während seiner gesamten Karriere hingearbeitet hat.