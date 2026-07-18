NASA sagt Flug zur Mondrückseite ab: 73-Millionen-Dollar-Projekt gestoppt

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) und das Unternehmen Draper haben sich auf die Absage der CP-12-Mission geeinigt, die eine Landung auf der Rückseite des Mondes vorsah. Der Abbruch dieses Projekts im Rahmen des Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-Programms wurde durch erhebliche Verzögerungen bei der Entwicklung und Terminverschiebungen verursacht. Der ursprünglich für 2025 geplante Flug wurde aufgrund technischer Änderungen am Raumschiff auf die 2030er Jahre verschoben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Gesamtwert des 2022 unterzeichneten Vertrags belief sich auf 73 Millionen Dollar. Berichten zufolge zahlte die NASA 43 Millionen Dollar an Draper für die bis zum Abbruch des Projekts abgeschlossenen Arbeitsphasen. Das Landemodul für die Mission wurde von der ispace-U.S.-Niederlassung des japanischen Unternehmens ispace vorbereitet, doch nach der Kündigung des Hauptvertrags verlor auch der Subunternehmer seinen Auftrag.

Technische Probleme und Terminverschiebungen

Während des Projekts stießen die Ingenieure mehrfach auf ernsthafte Hindernisse. Im Jahr 2023 wurde die Hardware-Konstruktion überarbeitet, um sie an die wissenschaftlichen Instrumente der NASA anzupassen. Bis 2025 wurde beschlossen, das Triebwerk auszutauschen, und später ergab sich die Notwendigkeit, auf eine einheitliche Ultra-Plattform umzusteigen. Solche Änderungen verschoben den Fertigstellungstermin des Raumschiffs auf 2030–2031, was nicht mit den Plänen der Agentur übereinstimmte.

Im Rahmen der CP-12-Mission war die Lieferung von drei wichtigen wissenschaftlichen Komplexen zum Schrödinger-Becken auf der Rückseite des Mondes vorgesehen:

Farside Seismic Suite (FSS) — zur Aufzeichnung von Mondbeben;

— zur Aufzeichnung von Mondbeben; Lunar Interior Temperature and Materials Suite — zur Messung des Wärmeflusses unter der Oberfläche und der elektrischen Leitfähigkeit;

— zur Messung des Wärmeflusses unter der Oberfläche und der elektrischen Leitfähigkeit; Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Lite (LuSEE-Lite) — zur Untersuchung elektrischer und magnetischer Felder an der Oberfläche.

Die NASA will dieses wissenschaftliche Programm nicht vollständig aufgeben. Die Agentur plant bereits, die vorbereiteten Geräte in andere CLPS-Missionen im Rahmen der zukünftigen Moon Base- und Artemis-Programme zu integrieren. Dies wird jedoch nicht einfach sein, da die meisten derzeitigen kommerziellen Geräte für eine Landung auf der sichtbaren Seite des Mondes ausgelegt sind, was die Platzierung spezieller Ausrüstung wie seismischer Stationen erschwert.

Dies ist nicht der erste Misserfolg im Rahmen des CLPS-Programms. Zuvor wurde 2019 der Vertrag mit Orbit Beyond gekündigt, und 2022 wurde ein weiteres Projekt aufgrund der Insolvenz von Masten Space Systems gestoppt. Dennoch teilte ispace mit, dass das Unternehmen weiterhin an Raumfahrtprogrammen teilnehmen werde und beabsichtige, sich an zukünftigen CLPS 2.0-Ausschreibungen zu beteiligen.