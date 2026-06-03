BMW M2 erhält erstmals Allradantrieb xDrive

BMW hat sein beliebtes Modell BMW M2 erstmals mit einem Allradantriebssystem (xDrive) ausgestattet. Nach dieser Neuerung können nun alle Fahrzeuge der M-Baureihe mit zwei angetriebenen Achsen erworben werden. Der neue BMW M2 xDrive soll im Spätsommer auf den Markt kommen, mit Preisen ab 74.255 Pfund, was etwa 4.000 Pfund mehr ist als beim Standardmodell mit Heckantrieb. Laut Autocar.co.uk, berichtet .

Das Fahrzeug wird wie der aktuelle BMW M2 von einem 3,0-Liter-Turbo-Sechszylindermotor S58 angetrieben. Allerdings kommt eine neue Verbrennungstechnologie namens M Ignite zum Einsatz. Diese Technologie wird ab Mitte 2026 in allen M-Modellen implementiert, um die Einhaltung der Euro-7-Abgasnormen sicherzustellen. Laut BMW-Vertretern reduziert diese aus dem Rennsport abgeleitete Lösung den Kraftstoffverbrauch bei hoher Last erheblich.

Dank des neuen xDrive-Systems hat der BMW M2 seine Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h von 4,0 Sekunden auf 3,7 Sekunden verkürzt. Das Auto ist mit einem Aktiven M-Differenzial ausgestattet, das die Traktion durch Kraftverteilung an der Hinterachse verbessert. Dies ermöglicht dem Fahrer, unter allen Wetter- und Straßenbedingungen konstante M-Performance zu erleben.

Im normalen Fahrmodus leitet der BMW M2 xDrive die Kraft ausschließlich an die Hinterräder weiter; die Vorderräder werden nur bei Bedarf zugeschaltet. Zudem kann das Fahrzeug bei deaktiviertem DSC-System in den reinen Heckantriebsmodus versetzt werden. Bemerkenswert ist, dass die xDrive-Version im Gegensatz zum Heckantriebsmodell ausschließlich mit Automatikgetriebe angeboten wird.