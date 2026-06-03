Lada Niva Travel erhält stärksten Motor der Lada Vesta

AvtoVAZ hat experimentell einen einzigartigen Lada Niva Travel montiert, der mit dem 122 PS starken VAZ-21179 Evo-Motor aus dem Lada Vesta ausgestattet ist und als Sonderanfertigung gebaut wurde. Um dieses Aggregat zu verbauen, mussten die Ingenieure es an eine Längseinbaulage anpassen. Darüber berichtet Ixbt.com. berichtet .

Äußerlich unterscheidet sich dieser Lada Niva Travel kaum von der serienmäßigen 90-PS-Version – alle wesentlichen Änderungen wurden unter der Motorhaube vorgenommen. Konstruktiv war eine solche Lösung möglich, da der Basis-90-PS-Motor VAZ-11184 bereits aus einer Kombination des VAZ-21179-Blocks und des VAZ-11182-Zylinderkopfs bestand.

Das Getriebe des Fahrzeugs bleibt im Serienzustand und ist ein verbessertes Fünfgang-Schaltgetriebe. Quellen zufolge gibt es jedoch derzeit keine Pläne für eine Serienproduktion dieser leistungsstarken Version.

Der Hauptgrund liegt in wirtschaftlichen Faktoren: Der 90-PS-Motor ermöglicht die Vermeidung von Verbrauchssteuern und erfordert nur minimale Änderungen am Antriebsstrang. Das 122-PS-Aggregat hingegen wäre für den Hersteller teuer und könnte aufgrund des höheren Drehmoments zusätzliche technische Komplikationen verursachen.

Zur Erinnerung: AvtoVAZ hat die Produktion älterer Lada Niva Travel-Versionen mit dem 1,7-Liter- und 83-PS-Motor bereits eingestellt. Derzeit laufen nur noch aktualisierte Modelle mit 90 PS vom Band.