Amazon Web Services Fehler: Kunden erhalten Rechnungen in Billionenhöhe

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Amazon Web Services Fehler: Kunden erhalten Rechnungen in Billionenhöhe

Eine technische Störung bei Amazon Web Services (AWS), der weltweit größten Cloud-Computing-Plattform, hat weltweit Tausende von Nutzern schockiert. Kunden, die normalerweise nur wenige Dollar zahlen, gerieten in Panik, als sie Rechnungen in Billionenhöhe in ihren E-Mails vorfanden. Dieser Vorfall wurde nicht nur zu einem technischen Fehler, sondern zu einer Quelle ernsthaften Stresses für viele Nutzer. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut The Guardian und anderen internationalen Medien führten die Systemstörungen zu astronomischen Abrechnungsbeträgen. Dan Harvey, ein Vertreter einer Wohltätigkeitsorganisation, die Schulbezirke auditiert, schilderte seine Erfahrung. Ihm zufolge stellte Amazon für eine App, die normalerweise weniger als 1 £ pro Monat kostet, eine Rechnung über 7,8 Milliarden Dollar aus. Diese unerwartete Zahl löste bei der Führung der Organisation fast einen "Herzinfarkt" aus.

Billionen-Dollar-"Geschenke" und der Schock der Nutzer

Für einige Nutzer stellte sich die Situation noch dramatischer dar. In sozialen Netzwerken teilte ein Nutzer namens Bharat einen Screenshot seines Kontos, der zeigte, dass seine Dienstnutzung im Vergleich zum Vormonat um 745 Milliarden Prozent gestiegen war und der Rechnungsbetrag 1,5 Billionen Dollar erreichte. Zum Vergleich: Dieser Wert übersteigt das BIP vieler entwickelter Nationen.

Der indische Student Sachin stieß auf ein ähnliches Problem. Obwohl er monatlich durchschnittlich 1,28 Dollar zahlte, erhielt er diesmal eine Rechnung über 10,9 Milliarden Dollar. Zudem erhielt Andrea Zuvich, Inhaberin der Website "The Seventeenth Century Lady", eine Zahlungsaufforderung über 245 Milliarden Dollar. Die Tatsache, dass diese Summe fast dem Gesamtvermögen des Amazon-Gründers Jeff Bezos entspricht, löste bei den Nutzern sowohl Ironie als auch Angst aus.

Amazon-Reaktion und Ursache des Fehlers

Nach mehrstündigen Untersuchungen identifizierten die Spezialisten des Unternehmens die Ursache des Problems. Es stellte sich heraus, dass ein technischer Fehler im Abrechnungs-Subsystem bei der Festlegung des Stückpreises für Produkte aufgetreten war. Infolgedessen erhöhte das System automatisch die Preise aller Dienste um das Millionenfache.

Derzeit ergreift Amazon Web Services folgende Maßnahmen:

  • Das Abrechnungssystem wurde vorübergehend deaktiviert;
  • Alle fehlerhaft berechneten Daten werden überprüft;
  • Kunden erhalten neue Rechnungen auf Basis der tatsächlichen Nutzung.
Dieses Ereignis hat erneut gezeigt, wie hoch die Abhängigkeit von globalen Cloud-Diensten ist. Da auch viele Startups und IT-Unternehmen in Usbekistan AWS-Dienste nutzen, erinnern solche Fehler daran, wie wichtig es für lokale Unternehmer ist, ihre Finanzüberwachungssysteme ständig unter Kontrolle zu halten.

Amazon-Vertreter erklärten, dass alle Fehler korrigiert würden und keine übermäßigen Beträge von den Nutzern abgebucht würden. Die Nutzer betonten jedoch, dass der psychische Schock und der Stress durch solche Nachrichten nur schwer zu kompensieren seien.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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