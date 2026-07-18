Arsenal verpflichtet Talent vom Nordlondon-Rivalen Tottenham

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Arsenal verpflichtet Talent vom Nordlondon-Rivalen Tottenham

Im Zuge ihrer Aktivitäten auf dem Sommertransfermarkt hat der Londoner Klub Arsenal eine Einigung mit Elijah Upson erzielt, einem der talentiertesten jungen Verteidiger vom Erzrivalen Tottenham. Der 18-jährige Innenverteidiger lehnte eine Vertragsverlängerung bei den Spurs ab und schließt sich nun als ablösefreier Spieler den Gunners an. Dies berichtet Goal.com .

Laut dem renommierten Insider Fabrizio Romano haben beide Parteien bereits alle Dokumente für eine langfristige Zusammenarbeit unterzeichnet. Dieser Transfer sorgt vor dem Hintergrund der Rivalität zwischen den beiden Nordlondoner Giganten für Aufsehen. Upson wollte Teil des Projekts von Mikel Arteta werden, eine offizielle Bestätigung wird in Kürze erwartet.

Die Wahl des jungen Talents und der Wettbewerb

Obwohl Elijah Upson als eines der vielversprechendsten Talente der Tottenham-Akademie gilt, war sein Weg in die erste Mannschaft schwierig geworden. Laut Goal.com haben Tottenhams Verstärkungen in der Defensive mit Spielern wie Marcos Senesi und Jan Paul van Hecke die Chancen des jungen Verteidigers geschmälert. Auch die Präsenz erfahrener Abwehrspieler wie Micky van de Ven und Cristian Romero beeinflusste Upsons Entscheidung, den Verein zu verlassen.

Arsenal gilt seit langem als einer der besten Klubs der englischen Premier League, wenn es darum geht, jungen Spielern eine Chance zu geben. Die erfolgreiche Integration von Spielern wie Bukayo Saka, Ethan Nwaneri und Myles Lewis-Skelly in die erste Mannschaft soll für Upson eine große Motivationsquelle gewesen sein.

Veränderungen im Arsenal-Kader

Dieser Transfer ist nicht die einzige Neuigkeit bei Arsenal in diesem Sommer. Der Klub arbeitet systematisch daran, den Kader zu verjüngen und zu verstärken. Die Gunners haben zuvor folgende Schritte unternommen:

  • Torhüter Illan Meslier wurde unter Vertrag genommen;
  • Eine Einigung über den Transfer des griechischen Stürmers Christos Tzolis wurde erzielt;
  • Der erfahrene Stürmer Leandro Trossard hat das Team verlassen und wechselte zu Besiktas.
Die Ankunft von Elijah Upson wird als wichtiger Schritt für die Zukunft der Defensive des Teams angesehen. Obwohl Stars wie Cristian Romero das Interesse von Inter und Barcelona auf sich ziehen, zog es Upson vor, seine Entwicklung unter Mikel Arteta fortzusetzen. Dieser Transfer wird nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch als weiterer Sieg für Arsenal im Duell der beiden Erzrivalen gewertet.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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