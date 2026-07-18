Donald Trump kritisiert die Taktik von Thomas Tuchel: Warum spielte Harry Kane in der Abwehr?

US-Präsident Donald Trump hat sich überraschend zum Fußball geäußert und die taktischen Entscheidungen des englischen Nationaltrainers Thomas Tuchel scharf kritisiert. Hintergrund ist das WM-Halbfinale gegen Argentinien, in dem die Engländer eine 1:0-Führung verspielten und am Ende mit 1:2 unterlagen. Dies berichtet Goal.com. berichtet.

Donald Trump sprach das Spiel bei einem Treffen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino im Trump Tower an. Seiner Meinung nach war Thomas Tuchels Entscheidung, den Kapitän und Starstürmer Harry Kane gegen Ende des Spiels in eine zu defensive Rolle zu drängen, einer der Hauptgründe für die Niederlage.

"England hat einen großartigen Spieler, ich habe mit ihm Golf gespielt. Harry Kane ist wirklich ein fantastischer Fußballer. Ich denke, sie haben einen großen Fehler gemacht, indem sie ihn zum Verteidiger umfunktioniert haben. Was weiß ich schon über Fußball? Sie führten, aber sie nahmen ihren besten Spieler und stellten ihn in die Abwehr. Wir sollten etwas offensiver sein, oder?", betonte Trump.

Tuchels taktische Umstellungen und die Niederlage

Im Spiel im Stadion von Atlanta hatte Anthony Gordon England in Führung gebracht. Doch Thomas Tuchel entschied sich gegen Ende der Partie, mit fünf und später sechs Verteidigern zu agieren. Dies ermöglichte es Argentinien, die Initiative zu ergreifen. Angriffe, die von Lionel Messi eingeleitet wurden, führten zu Toren von Enzo Fernandez und Lautaro Martinez und sicherten den Sieg der Südamerikaner.

Wie Goal.com berichtet, lösten diese taktischen Änderungen nicht nur bei Fans, sondern auch bei Experten große Diskussionen aus. Harry Kane war gezwungen, in den letzten 30 Minuten fast am eigenen Strafraum zu verteidigen, was die Konterchancen des Teams zunichtemachte.

Die Antwort des Trainers: "Wir haben als Team verteidigt"

Auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel um Platz drei gegen Frankreich reagierte Thomas Tuchel sarkastisch auf die Worte von Donald Trump. Der deutsche Trainer verteidigte seine taktischen Entscheidungen und erklärte, dass im modernen Fußball die gesamte Mannschaft an der Defensivarbeit teilnehmen müsse.

"Zitieren Sie Donald Trump als Zeugen? Ich frage nur... In welcher Situation hat Harry Kane zu tief in der Abwehr gespielt? Wenn wir als Block verteidigen, bewegt sich jeder gemeinsam. Das ist ein Zeichen von Teamgeist und Geschlossenheit. Wir haben mit 10 oder 11 Mann verteidigt, und Harry war da keine Ausnahme", antwortete Tuchel.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, wie eng Politik und Sport in der Fußballwelt miteinander verknüpft sind. Für die englische Nationalmannschaft wird diese Niederlage als ein weiteres Scheitern bei einem großen Turnier in die Geschichte eingehen.