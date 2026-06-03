Leapmotor B05: Neues E-Auto mit 480 km Reichweite zum günstigen Preis

Die chinesische Marke Leapmotor bringt ihren neuen Elektro-Kompaktwagen B05 auf den britischen Markt. Das Modell kommt ab Juli in den Handel und soll mit einem Startpreis von 28.995 Pfund deutlich günstiger sein als Konkurrenten wie Cupra Born und Renault Megane. Das Fahrzeug unterstützt Ladeleistungen bis zu 174 kW, wodurch der Akku in nur 17 Minuten von 30 % auf 80 % geladen werden kann. Autocar.co.uk berichtet .

Technisch setzt der Leapmotor B05 auf Heckantrieb mit 215 PS und 177 lb-ft Drehmoment. Damit beschleunigt das E-Auto in nur 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Für den britischen Markt wurde die stärkste Version mit einer 67,1-kWh-Batterie und einer WLTP-Reichweite von 480 km (300 Meilen) gewählt.

Der Innenraum ist mit moderner Technologie ausgestattet. Zur Serienausstattung gehören ein 14,6-Zoll-Touchscreen für zentrale Funktionen, ein Panoramadach, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und elektrisch verstellbare Vordersitze. Die Abmessungen ähneln denen des Volkswagen Golf, wobei das Design europäische Stilmerkmale aufweist.

Auf dem chinesischen Markt ist das Modell als Lafa 5 bekannt, ein Name, den Gründer Jangling Zhu für passend hielt. International trägt das Modell im Rahmen der Partnerschaft mit Stellantis jedoch die Bezeichnung B05. Dies ist Teil einer Strategie zur Stärkung der globalen Position von Leapmotor und zur Ansprache eines breiteren Publikums.