Metallurg holt Saidov in die Führung zurück: Ziel ist die Superliga

Beim Klub Metallurg aus Bekobod gab es einen Wechsel in der Führungsebene. Shavkat Saidov, ein alter Bekannter des Vereins, hat den Posten des Generaldirektors von Ulugbek Mirzaev übernommen, der diese Position bis dato innehatte.

Es heißt, die neue Personalentscheidung stehe im Zusammenhang mit den Plänen des Teams, in die Superliga zurückzukehren. Die Führung von Metallurg setzt erneut auf die Erfahrung eines Experten, der den Verein bereits früher geleitet hat.

Saidov ist zu Metallurg zurückgekehrt

Shavkat Saidov war viele Jahre lang als Generaldirektor von Metallurg tätig. Er kennt das System des Klubs, die internen Möglichkeiten der Mannschaft und das Fußballumfeld in Bekobod bestens.

Nachdem die Mannschaft Ende 2024 aufgelöst worden war, wurde Saidov von seinen Aufgaben entbunden. Später arbeitete er in der Führung der Fußballakademie Bunyodkor.

Nun ist der erfahrene Funktionär zum Klub aus Bekobod zurückgekehrt und hat seine Arbeit als Generaldirektor aufgenommen.

Ulugbek Mirzaev hat seinen Posten verlassen

Saidov wurde als Nachfolger von Ulugbek Mirzaev ernannt, der bis heute als Generaldirektor von Metallurg fungierte.

Die Vereinsführung möchte mit dieser Entscheidung möglicherweise die Erfahrung und Stabilität im Management stärken. Gerade für eine Mannschaft, die um den Aufstieg in die Superliga kämpft, sind Führungsentscheidungen und organisatorische Arbeit von großer Bedeutung.

Zu den Bedingungen der Ernennung und den konkreten Aufgaben, die Saidov gestellt wurden, wurden keine weiteren Informationen bekannt gegeben.

Das Hauptziel ist die Rückkehr in die Superliga

Metallurg nimmt in dieser Saison an der Pro Liga teil. Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, am Ende der Meisterschaft einen der vorderen Plätze zu belegen und in die Elite des usbekischen Fußballs zurückzukehren.

Die Rückkehr von Shavkat Saidov zum Verein wird ebenfalls als Teil dieses strategischen Plans gesehen. Während seiner früheren Tätigkeit war er an den organisatorischen und sportlichen Prozessen von Metallurg beteiligt.

Nun steht er vor der Aufgabe, das Potenzial der Mannschaft zu steigern, das interne System zu festigen und die notwendigen Bedingungen für den Kampf um den Aufstiegsplatz in die Superliga zu schaffen.

Die „Bergleute“ auf dem vierten Platz

Nach neun Spieltagen liegt Metallurg mit 18 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz der Pro Liga.

Die Mannschaft hat den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verloren und hat die Möglichkeit, im weiteren Saisonverlauf um die vorderen Plätze mitzukämpfen.

Wie sich die Rückkehr von Shavkat Saidov auf die Ergebnisse auswirken wird, werden die nächsten Spieltage zeigen. Das Hauptziel für die Bekoboder bleibt unverändert: Metallurg zurück in die Superliga zu führen.