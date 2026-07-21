Portugiesischer Fußball steht nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo vor einer Wirtschaftskrise

Nach dem Rücktritt des legendären Kapitäns der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, von der internationalen Bühne könnte der portugiesische Fußballverband (FPF) ernsthafte finanzielle und mediale Verluste erleiden. Führende Marketingexperten warnen, dass sich der portugiesische Fußball auf die größte kommerzielle Krise seiner Geschichte vorbereiten muss. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Daniel Sa, Geschäftsführer des portugiesischen Instituts für Marketingmanagement (IPAM), ist die Marke der Nationalmannschaft in den letzten zwei Jahrzehnten fast vollständig mit dem 39-jährigen Stürmer verbunden gewesen. Der Experte glaubt, dass Ronaldos Abgang nicht nur verheerende Auswirkungen auf die Ergebnisse auf dem Platz haben wird, sondern auch auf die Einnahmequellen des Verbandes.

Rückgang des Markenwerts und neue Strategie

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Lusa betonte Daniel Sa, dass Ronaldos persönliche Marke stärker sei als die der portugiesischen Nationalmannschaft und vieler anderer Teams zusammen. Seiner Meinung nach wird der portugiesische Fußball an dem Tag, an dem der Spieler seine Karriere beendet, auf eine Rolltreppe steigen, die mit hoher Geschwindigkeit nach unten fährt.

"Das wird eine Tragödie sein, nicht aus sportlicher Sicht, sondern aus Sicht der Markenanalyse. Viele können sich noch nicht vorstellen, wie viel mediale Aufmerksamkeit wir verlieren werden, wenn er geht. Wegen ihm hat der Verband über 20 Jahre lang große Verträge abgeschlossen und erhebliche Gelder verdient", so der Experte.

Daher muss der portugiesische Fußballverband bereits jetzt an einer neuen Erzählung und Strategie für die Ära "nach Ronaldo" arbeiten. Der Verband muss Sponsoren und Fans andere Argumente liefern, anstatt sich nur auf eine Person zu verlassen.

Ein Imperium abseits des Platzes

Cristiano Ronaldo, der derzeit für Al Nassr spielt, ist nicht nur ein Fußballer, sondern eine der größten Medienfiguren der Welt. Seine Followerzahlen in den sozialen Medien und sein Portfolio an Werbeverträgen sind beispiellos. Der Experte merkt an, dass Ronaldos persönliche Marke auch dann weiter wachsen wird, wenn er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat.

Ronaldos Investitionen in verschiedenen Bereichen und sein Status als meistgefolgte Person der Welt werden seinen kommerziellen Erfolg auch nach seiner Nationalmannschaftskarriere sichern. Für die portugiesische Nationalmannschaft bleibt es jedoch eine fast unmögliche Aufgabe, einen neuen Star zu finden, der eine solch riesige Figur ersetzen kann.

Zur Erinnerung: Cristiano Ronaldo bestätigte kürzlich in einem Interview, dass die Weltmeisterschaft 2026 seine letzte sein werde, nannte jedoch kein genaues Datum für das Ende seiner gesamten Karriere in der Nationalmannschaft.