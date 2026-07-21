Die spanische Nationalmannschaft, Sieger der WM 2026, wurde in Madrid mit einer großen Feier empfangen. Etwa 2 Millionen Fans nahmen an der Parade im offenen Bus zu Ehren der Champions teil.

Die Schützlinge von Luis de la Fuente präsentierten den Weltpokal in den Straßen der Hauptstadt. Die Feier wurde zu einer der größten öffentlichen Veranstaltungen in der Geschichte des spanischen Fußballs.

Die Champions sind nach Madrid zurückgekehrt

Die spanische Nationalmannschaft traf am Montag in der Hauptstadt des Landes ein. Zunächst wurden offizielle Empfänge für die Spieler, den Trainerstab und Vertreter des Verbandes organisiert.

Die Teammitglieder trafen sich mit König Felipe VI. von Spanien und Vertretern des Königshauses. Während des Treffens wurde der Sieg der Spieler bei der Weltmeisterschaft besonders gewürdigt.

Anschließend wurde die Delegation unter der Leitung von Luis de la Fuente vom spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez empfangen.

Die Straßen von Madrid waren voller Fans

Nach Abschluss der offiziellen Zeremonien begannen die Spieler ihre Meisterschaftsparade durch die Straßen von Madrid in einem offenen Bus.

Hunderttausende Fans versammelten sich entlang der Route des Busses. Nach Schätzungen der Organisatoren nahmen insgesamt etwa 2 Millionen Menschen an den Feierlichkeiten teil.

Die Fans schwenkten spanische Flaggen und jubelten den Spielern zu. Die Teammitglieder zeigten den Weltpokal und bedankten sich bei den Unterstützern.

Spanien besiegte Argentinien im Finale

Die spanische Nationalmannschaft trat im Finale der WM 2026 gegen den amtierenden Meister Argentinien an.

In der intensiven und kompromisslosen Begegnung fielen in der regulären Spielzeit keine Tore. Der Sieger wurde in der Verlängerung ermittelt.

Spanien besiegte den Gegner mit 1:0 und sicherte sich den zweiten Weltmeistertitel in der Geschichte des Landes. Dieses Ergebnis sicherte Luis de la Fuente und seinen Spielern einen besonderen Platz in der Geschichte des spanischen Fußballs.

Der zweite Weltmeistertitel wurde zu einem großen Fest

Die spanische Nationalmannschaft wurde erstmals 2010 Weltmeister. 16 Jahre später hat das Team erneut die größte Trophäe der Fußballwelt gewonnen.

Deshalb war der Empfang in Madrid keine gewöhnliche Parade, sondern ein großes Fußballfest für das ganze Land.

Die Feier, an der etwa 2 Millionen Fans teilnahmen, war die glanzvolle Fortsetzung des historischen Sieges der neuen Generation spanischer Fußballer.