NVIDIA verzichtet bei KI-Servern vollständig auf Luftkühlung

NVIDIA, einer der weltweit größten Technologiekonzerne, hat eine revolutionäre Änderung in seiner auf der neuen Rubin-Architektur basierenden KI-Infrastruktur vorgenommen. Leistungsstarke Rechensysteme werden nun anstelle der herkömmlichen Luftkühlung vollständig mit Flüssigkeit gekühlt. Diese Technologie steigert nicht nur die Effizienz der Server, sondern ermöglicht auch eine drastische Senkung des Energieverbrauchs in Rechenzentren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com arbeitet die Wärmeübertragungsflüssigkeit im neuen System bei einer Temperatur von 45 °C. Dies unterscheidet sich grundlegend vom traditionellen Ansatz, da für die Kühlung von Servern bisher große Mengen an Kaltluft, leistungsstarke Ventilatoren und sehr energieintensive Kälteanlagen erforderlich waren. In der Rubin-Architektur zirkuliert die Flüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf und führt die Wärme direkt von den Komponenten ab.

Ein neuer Meilenstein bei Energie- und Wassereffizienz

Experten schätzen, dass eine Erhöhung der Kühlsystemtemperatur um nur 1 °C die Energiekosten um etwa 4 Prozent senken kann. Für ein großes Rechenzentrum mit 50 MW Leistung bedeutet dies beispielsweise Einsparungen von fast 4 Millionen Dollar pro Jahr. Die neue Lösung von NVIDIA zielt genau auf diese wirtschaftliche Effizienz ab und senkt die Betriebskosten für KI-Systeme erheblich.

Zudem minimiert die neue Architektur den Wasserverbrauch. Systeme mit herkömmlichen Kühltürmen können pro 1 MW Leistung jährlich 2,6 Millionen Gallonen Wasser verbrauchen. Das Flüssigkeitskühlsystem mit geschlossenem Kreislauf von NVIDIA ermöglicht es, diesen Wert nahezu auf Null zu senken. Dies ist besonders in der heutigen Zeit wichtig, in der ökologische Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung von zentraler Bedeutung sind.

Kompaktheit und geräuschloser Betrieb

Das Hauptziel des Systems besteht nicht darin, die Chips eiskalt zu halten, sondern einen stabilen Betrieb innerhalb eines sicheren Temperaturbereichs zu gewährleisten. Die Flüssigkeit tritt mit 45 °C in den Prozessor ein und erwärmt sich nach der Wärmeaufnahme auf 55 °C. Spezielle Kühlplatten halten die Komponenten innerhalb sicherer Grenzen, während externe Trockenkühler die Wärme abführen, ohne dass mechanische Kühlsysteme ständig laufen müssen.

Neben der Energie- und Wassereinsparung macht die Rubin-Architektur die Server deutlich kompakter und leiser. Ein System, das zuvor 6 Höheneinheiten (U) beanspruchte, benötigt nun nur noch 2 Einheiten. Dies ermöglicht eine effiziente Raumnutzung in Rechenzentren und eine dichtere Infrastruktur. NVIDIA plant, alle zukünftigen KI-Zentren auf Basis dieser hocheffizienten Architektur zu errichten.