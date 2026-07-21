Revolution in der Musikwelt: Die Hälfte der auf Deezer hochgeladenen Titel ist KI-generiert

·26·Technologie
Revolution in der Musikwelt: Die Hälfte der auf Deezer hochgeladenen Titel ist KI-generiert

Die digitale Musikindustrie erlebt einen tiefgreifenden Wandel: Laut Daten des weltweit bekannten Streaming-Dienstes Deezer werden heute mehr als 50 Prozent der täglich auf die Plattform hochgeladenen Songs mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Dieser Wert zeigt, wie schnell der technologische Fortschritt in kreative Bereiche eindringt und welche Risiken dies für den traditionellen Musikmarkt birgt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut der vom Unternehmen vorgelegten Statistik erreichte die Zahl der durch KI erstellten Titel im Juni 2026 ihren Höhepunkt mit durchschnittlich 90.000 Tracks pro Tag. Zum Vergleich: Im Januar 2025 lag dieser Wert bei nur 10.000, was 10 Prozent der gesamten Uploads entsprach. Dass sich diese Zahlen in nur anderthalb Jahren verneunfacht haben, bereitet Branchenexperten große Sorgen.

Neue Richtlinien der Streaming-Dienste

Der drastische Anstieg von KI-Produkten zwingt Streaming-Plattformen zu strengen Maßnahmen. Obwohl es noch keinen Konsens gibt, hat jeder Dienst seine eigene Strategie festgelegt. So hat Bandcamp solche Titel komplett verboten, während Tidal deren Monetarisierung eingestellt hat. Apple Music hat freiwillig KI-Labels eingeführt, und Spotify hat eine spezielle Richtlinie entwickelt, die den Grad der KI-Nutzung definiert.

Deezer-CEO Alexis Lanternier betonte, dass das Unternehmen seit zwei Jahren gegen Betrug kämpft. Nun beginnt die Plattform damit, KI-Titel zu löschen, die innerhalb von sechs Monaten kein einziges Mal angehört wurden oder nur erstellt wurden, um Einnahmen künstlich zu steigern. Damit sollen die Rechte echter Künstler und Komponisten geschützt werden.

Urheberrecht und Erkennungstechnologien

Deezer hat eine Technologie implementiert, die Musik erkennen kann, welche mithilfe von Modellen von Startups wie Suno und Udio erstellt wurde. Bemerkenswert ist, dass diese Startups derzeit in Rechtsstreitigkeiten wegen Urheberrechtsverletzungen verwickelt sind. Deezer hat angekündigt, sein Erkennungssystem auch anderen Plattformen zugänglich zu machen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen im vergangenen Monat ein spezielles Tool gestartet, das Playlists von Apple Music und Spotify scannt, um KI-generierte Titel herauszufiltern. Dies ist auch für Nutzer und lokale Kreative in Usbekistan von Bedeutung, da Änderungen der Algorithmen auf globalen Plattformen direkte Auswirkungen auf die Popularität und die Einnahmen lokaler Inhalte haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Musikindustrie in eine neue Ära eingetreten ist. Obwohl KI den kreativen Prozess erleichtert hat, überschattet sie das Einkommen echter Talente und die Authentizität der Musik. Die entschlossene Haltung großer Akteure wie Deezer dürfte die Regeln der digitalen Kunst in Zukunft maßgeblich bestimmen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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