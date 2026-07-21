Der ehemalige Verteidiger von England und Manchester United, der heute als bekannter Experte tätig ist, Gary Neville, hat die Leistung der argentinischen Nationalmannschaft, die im WM-Finale gegen Spanien verlor, scharf kritisiert. Seiner Meinung nach zeigten die Schützlinge von Lionel Scaloni im Finale eine völlig substanzlose Leistung. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com bezeichnete Neville es zwar als mutig, dass Argentinien das Finale erreichte und das Spiel bis in die Verlängerung brachte, bewertete das allgemeine Niveau jedoch als sehr niedrig. Der Experte betonte, dass "La Albiceleste" während des gesamten Spiels Schwierigkeiten hatte, das gegnerische Tor in Gefahr zu bringen, und erst in der Verlängerung den ersten Schuss abgab.

In seinem Auftritt im "The Overlap"-Podcast äußerte sich Neville sehr direkt und offen. Seiner Meinung nach hat Argentinien im Finale sehr schlecht gespielt und blieb nur dank Glück und starkem Willen im Spiel. Die spanische Nationalmannschaft hingegen sicherte sich durch das Tor von Ferran Torres in der 106. Minute einen verdienten Sieg.

Der Lionel Messi-Faktor und die Abhängigkeit des Teams

Gary Neville sagte, dass der Erfolg der argentinischen Nationalmannschaft weitgehend von Lionel Messi abhänge und dieser Umstand die allgemeinen Schwächen des Teams kaschiere. Er glaubt, dass das Team ohne Lionel Messi nicht einmal die entscheidenden Phasen des Turniers erreicht hätte.

"Sie haben eine großartige Chemie und einen starken Wettbewerbsgeist, der sie vorantreibt. Außerdem haben sie einen großartigen Spieler im Angriff, der jede Situation lösen kann. Ohne ihn wäre es für das Team sehr schwierig gewesen, solche hohen Ergebnisse zu erzielen", fügte der ehemalige Fußballer hinzu.

Nevilles Äußerungen lösten in den sozialen Medien und in der Fußballwelt große Diskussionen aus. Während viele dem Experten zustimmen, verteidigen argentinische Fans den Weg des Teams ins Finale und den gezeigten Charakter. Dennoch bestätigen die Statistiken die klare Überlegenheit Spaniens im Finale.

Auch für Fußballfans in Usbekistan war das Duell zwischen Argentinien und Spanien schon immer interessant. Nevilles Kritik zeigt einmal mehr, wie gefährlich es im modernen Fußball ist, sich auf einen einzigen Star zu verlassen. Experten wiederholen immer wieder, dass Argentinien nun ernster über die Zukunft nach der Ära Lionel Messi nachdenken muss.