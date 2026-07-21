De Paul nach dem Finale: „Das wird noch lange wehtun“

Der Mittelfeldspieler der argentinischen Nationalmannschaft, Rodrigo De Paul, wandte sich nach der Niederlage gegen Spanien im Finale der WM 2026 an die Fans. Der Spieler drückte sein tiefes Bedauern darüber aus, den Weltpokal nicht erneut nach Argentinien geholt zu haben, und betonte, dass die Liebe zur Nationalmannschaft auch in schwierigen Momenten nicht nachlässt.

DieArgentinier verloren das entscheidende Spiel gegen Spanien mit 0:1 und konnten ihren Meistertitel nicht verteidigen.

„Ihr hättet es verdient, das noch einmal zu spüren“

In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Seite schrieb De Paul, dass der größte Schmerz darin bestehe, den Weltmeisterschaftspokal nicht ins Land zurückbringen zu können.

„Das Schmerzhafteste ist, dass wir den Weltpokal nicht wieder in unser Land bringen konnten. Wenn jemand es verdient hätte, diese Gefühle noch einmal zu erleben, dann wart ihr es“, sagte der Spieler.

Seiner Meinung nach ist die Beziehung zwischen den argentinischen Fans und der Nationalmannschaft, egal wie schmerzhaft die Niederlage ist, nicht auf das Ergebnis einer einzigen Trophäe beschränkt.

Eine Verbindung, die stärker ist als der Pokal

Der Mittelfeldspieler betonte, dass das Team einige Zeit nach dem Finale begann, die Unterstützung und Loyalität der Fans zur Nationalmannschaft noch tiefer zu spüren.

„Ein paar Stunden später begannen wir zu verstehen, dass eure Verbindung zur Nationalmannschaft auf einer anderen Ebene liegt als nur bei einer Trophäe. Genau darin finde ich in solch schwierigen Zeiten Trost“, schrieb De Paul.

Für den Spieler wurde die Haltung der Fans zur wichtigsten Stütze bei der Überwindung der schwierigen Gefühle nach der Niederlage.

Er antwortete auch den Kritikern

In seiner Ansprache erwähnte De Paul auch diejenigen, die auf das Scheitern der argentinischen Nationalmannschaft gewartet hatten, sowie diejenigen, die während der Weltmeisterschaft verschiedene Verschwörungstheorien verbreiteten.

Er ist der Meinung, dass einige eine negative Haltung gegenüber dem Team einnahmen, weil sie die einzigartige emotionale Bindung zwischen den argentinischen Fans und den Spielern nicht verstehen konnten.

„Unser Lächeln stört sie, wer wir sind, stört sie. Aber alles, was wir getan haben, hat bestätigt, dass die Leidenschaft und die Liebe zum Trikot der Nationalmannschaft alles überwinden“, sagte er.

„Ich bin stolzer denn je, Argentinier zu sein“

Er verhehlte nicht, dass die Niederlage im Finale für De Paul noch lange eine schmerzhafte Erinnerung bleiben wird. Dennoch betonte er ausdrücklich, dass er stolz auf die Nationalmannschaft und seine Heimat sei.

„Das wird noch lange wehtun. Aber heute bin ich stolzer denn je, Argentinier zu sein“, schloss der Spieler.

Sieben Spiele bei der WM bestritten

Rodrigo De Paul, der für Inter Miami spielt, kam bei der WM 2026 in allen sieben Spielen der argentinischen Nationalmannschaft zum Einsatz.

Der Mittelfeldspieler lieferte während des Turniers eine Vorlage und spielte eine Schlüsselrolle beim Einzug des Teams ins Finale.

Obwohl Argentinien den Titel nicht verteidigen konnte, zeigte De Pauls Botschaft erneut, dass das Trikot der Nationalmannschaft für die Spieler nicht nur eine Sportkleidung ist, sondern ein Symbol, das sie mit Millionen von Fans verbindet.