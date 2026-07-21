Bluecore Energy sammelt 10 Millionen Dollar für den Bau schwimmender Atomreaktoren

Das Energie-Startup Bluecore Energy hat ein innovatives Projekt angekündigt, das darauf abzielt, Seehäfen und küstennahe Infrastrukturen mit sauberer Energie zu versorgen. Das Unternehmen konnte 10 Millionen Dollar an Investitionen einsammeln, um kleine modulare Reaktoren (SMR) zu entwickeln, die auf schwimmenden Lastkähnen untergebracht werden sollen. Diese Mittel fließen in die Erprobung der Technologie und den Start erster Prototypen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Unternehmen wurde vor erst sieben Monaten von dem ehemaligen Uber Freight-Mitarbeiter Kofi Asante gegründet. Die Einzigartigkeit des Projekts von Bluecore Energy liegt darin, dass die Kernreaktoren nicht an Land, sondern auf speziellen schwimmenden Plattformen installiert werden. Dieser Ansatz ermöglicht es, Energie direkt an die Verbraucher, wie etwa große Häfen oder Industriegebiete, über den Seeweg zu liefern. Laut TechCrunch wird das Projekt von Slauson & Co, Harlem Capital und sogar dem Hartbeat Ventures-Fonds des bekannten Schauspielers Kevin Hart unterstützt.

Technologische Lösung und Sicherheitsmaßnahmen

Asante erklärt, dass das System auf der klassischen wassergekühlten Kerntechnik basiert, die seit über 70 Jahren im Einsatz ist. Der Reaktor erhitzt Wasser, und der entstehende Dampf wird zu einem Generator geleitet, der eine Turbine antreibt und Strom erzeugt. Das System arbeitet in einem geschlossenen Kreislauf und stößt keine schädlichen Emissionen aus. Am wichtigsten ist, dass solche Reaktoren nur alle paar Jahre nachgetankt werden müssen.

Was die Sicherheit betrifft, haben die Ingenieure von Bluecore Energy ein mehrstufiges Schutzsystem entwickelt. Das Uranmaterial wird in einem Druckbehälter aus dickem Stahl untergebracht, der außen von einer Betonhülle und einer zusätzlichen Stahlschicht umgeben ist. Das Unternehmen hat derzeit ein Hafenterminal sowie Testanlagen erworben und befindet sich im Prozess der Zertifizierung der Sicherheitsstandards in Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden.

Lösung für KI und Rechenzentren

Heute hat die weltweite Entwicklung von AI-Technologien den Strombedarf drastisch erhöht. Große data-centers verbrauchen enorme Mengen an Energie und Wasser zur Kühlung. Der Leiter von Bluecore Energy betont, dass schwimmende Reaktoren bei der Lösung dieses Problems helfen können. Ihm zufolge wird eine Handvoll Lastkähne in der Lage sein, durchschnittlich 15.000 Haushalte oder einen großen Hafen vollständig mit Strom zu versorgen.

Für Länder, in denen Energiestabilität von entscheidender Bedeutung ist, wie etwa Usbekistan, könnten solche kleinen modularen Reaktoren in Zukunft von Interesse sein. Die weltweite Einstellung zur Kernenergie wandelt sich, und sie wird zunehmend als "grüne Energiequelle" anerkannt. Startups wie Bluecore Energy streben danach, diese Technologie mobiler und sicherer zu machen. Sollte das Projekt erfolgreich sein, wird erwartet, dass es die Energiekrise für Küstenstädte und Industrieanlagen lösen kann.