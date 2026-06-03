Fiat Grizzly Crossover als großer Bruder des Grande Panda vorgestellt

Fiat hat offiziell sein neues Modell Grizzly vorgestellt. Dieses Fahrzeug ist eine größere Version des Grande Panda und dient dazu, die Position der Marke im wichtigen europäischen C-Segment zu stärken. Als Teil der strategischen Erneuerung von Stellantis kommt dieses Modell Ende des Jahres in zwei Karosserievarianten auf den Markt: als klassischer SUV und als sportlicher Fastback. Autocar.co.uk berichtet .

Laut Fiat-CEO Olivier François ist dieser erschwingliche Familien-Crossover für die drei Hauptmärkte der Marke konzipiert: Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Obwohl der Grizzly die Panda- und Grande Panda-Familie ergänzt, handelt es sich um ein völlig neues Fahrzeugniveau, das darauf abzielt, Umsatz und Prestige von Fiat zu steigern.

Der neue Crossover basiert auf der Smart Car-Plattform der Stellantis-Gruppe und ist technisch eng mit Modellen wie dem Citroën C3 Aircross und dem Vauxhall Frontera verwandt. Allerdings ist der Grizzly etwas größer als seine Konkurrenten: Er misst bis zu 4,5 Meter in der Länge, während der C3 Aircross und der Frontera knapp unter 4,4 Meter liegen.

Technisch bietet der Grizzly Käufern mehrere Optionen, ähnlich wie der Grande Panda: Es wird Versionen mit Benzinmotor, Hybridsystem und reinem Elektroantrieb geben. Dies ist Teil der Strategie von Fiat, seinen Anteil am Markt für erschwingliche Fahrzeuge auszubauen.

Zudem plant Fiat weitere Neuheiten für die Zukunft. Dazu gehören ein viersitziger Microcar, der über dem auf dem Citroën Ami basierenden Topolino positioniert ist, sowie ein neuer Stadt-Elektroauto im Stil des ursprünglichen Panda der 1980er Jahre. Diese erschwinglichen E-Autos sollen im Stellantis-Werk Pomigliano in Italien produziert werden.