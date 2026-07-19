Liverpool steht vor der Verpflichtung eines neuen südamerikanischen Stars

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Liverpool steht vor der Verpflichtung eines neuen südamerikanischen Stars

Der englische Verein Liverpool setzt seine Suche nach vielversprechenden jungen Talenten auf dem Transfermarkt fort. Die Merseysider stehen kurz vor dem Abschluss des Transfers des 17-jährigen Samuel Martinez vom kolumbianischen Team Atletico Nacional. Dieser Deal ist Teil der Strategie des Vereins, ein Fundament für die Zukunft zu schaffen. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht von The Athletic wird Liverpool etwa 750.000 Pfund für das junge kolumbianische Talent investieren. Samuel Martinez hat Merseyside bereits besucht und die letzten Formalitäten des Transfers abgeschlossen. Er wird jedoch nicht sofort sein Debüt in der Premier League geben.

Gemäß den Vertragsbedingungen bleibt Martinez bis zum nächsten Sommer bei Atletico Nacional. Die Vereinsführung von Liverpool zog es vor, dass der Spieler seine Entwicklung in einer ihm vertrauten Umgebung fortsetzt. Gleichzeitig werden die Spezialisten des englischen Klubs sein Training und seinen körperlichen Zustand aus der Ferne überwachen.

Wie ist er den Scouts aufgefallen?

Samuel Martinez erregte die Aufmerksamkeit der Liverpool-Scouts durch seine glänzenden Leistungen bei der südamerikanischen U-17-Meisterschaft im April dieses Jahres. Während des Turniers wurde er zum Anführer der kolumbianischen Jugendnationalmannschaft und trug maßgeblich zum Sieg über Argentinien im Finale bei. Genau dieser Erfolg bei dem Turnier führte dazu, dass er in den Fokus europäischer Spitzenklubs rückte.

An diesem Transfer arbeiteten mehrere erfahrene Spezialisten des Vereins, darunter der Leiter des südamerikanischen Scoutings, Fernando Troiani, und der Direktor für globale Talente, Matt Newberry. Dank ihrer Bemühungen gelang es dem Klub von der Merseyside, sich gegen andere Vereine durchzusetzen.

Liverpool rekrutiert in letzter Zeit weltweit junge Talente, um die Akademie zu stärken. Die Verpflichtungen von Spielern wie dem senegalesischen Verteidiger Mor Talla Ndiaye und Ifeanyi Ndukwe aus Österreich im Januar unterstreichen die langfristigen Pläne des Vereins. Samuel Martinez soll das nächste wichtige Glied in dieser Kette werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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