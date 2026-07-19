Astronomen machen eine unerwartete Entdeckung: Asteroid 1998 SH2 entpuppt sich als Komet

Ein bedeutendes Ereignis in der Welt der Astronomie hat langjährige Annahmen über den Haufen geworfen. Der Himmelskörper 1998 SH2, der 1998 entdeckt wurde und bisher als gewöhnlicher Asteroid galt, wurde zweifelsfrei als Komet identifiziert. Laut einer im Journal Nature Astronomy veröffentlichten Studie wurde diese Entdeckung nicht nur durch mathematische Berechnungen, sondern auch durch direkte visuelle Beobachtungen bestätigt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Untersuchung dieses Objekts wurde durch ein unerwartetes Ereignis im August 2025 ausgelöst. Damals näherte sich der 380 Meter große Körper der Erde auf eine Distanz von 0,02 astronomischen Einheiten. Geplante Beobachtungen über den Goldstone-Radarkomplex in den USA scheiterten aufgrund eines unerwarteten Fehlers: Das Objekt wurde nicht an den berechneten Koordinaten gefunden. Das Observatorium Wykrota-Centro de Estudos Astronómicos de Minas Gerais in Brasilien registrierte jedoch, dass der Körper deutlich von seiner Umlaufbahn abgewichen war.

Von der mathematischen Vorhersage zur visuellen Bestätigung

Wissenschaftler stellten fest, dass eine solche Abweichung in der Bewegung des Körpers nur durch eine nicht-gravitative Beschleunigung erklärt werden kann. Dieses Phänomen ist charakteristisch für Kometen und stellt eine reaktive Kraft dar, die durch die Verdampfung (Entgasung) ihrer Eisschicht entsteht. Berechnungen zufolge setzt das Objekt 1,2 × 10^24 Gasmoleküle pro Sekunde frei, was auf vorhandene Eisreserven hindeutet.

Obwohl anfangs keine Anzeichen von Aktivität sichtbar waren, wurden die größten Teleskope der Welt eingesetzt. Aufnahmen, die mit dem CFHT auf Hawaii und dem VLT (Very Large Telescope) in Chile gemacht wurden, enthüllten eine sehr schwache Gas-Staub-Hülle und einen schmalen Schweif um 1998 SH2. Es wurde festgestellt, dass die Fähigkeit des Kometen, sich zu "tarnen", mit der geringen Lichtreflexion (Albedo) seiner Oberfläche zusammenhängt.

Planetenverteidigung und neue Gefahren

Diese Entdeckung ist entscheidend für die Strategie zum Schutz der Erde vor Gefahren aus dem Weltraum. "Versteckte Kometen" wie dieser Körper, der in P/1998 SH2 umbenannt wurde, gelten als gefährlicher als Asteroiden. Da sich ihre Umlaufbahnen unter dem Einfluss reaktiver Kräfte in unerwartete Richtungen ändern können, ist die Berechnung der Kollisionswahrscheinlichkeit mit der Erde erschwert.

Derzeit sind Wissenschaftlern über 2.000 erdnahe Asteroiden bekannt, die sich auf kometenähnlichen Bahnen bewegen. 285 davon sind größer als 140 Meter und als potenziell gefährlich eingestuft. Neue Daten deuten darauf hin, dass viele dieser Körper tatsächlich gefrorene Kometen sein könnten. Dies erfordert bei der Entwicklung künftiger Projekte zur Änderung der Asteroidenbahnen, wie der DART-Mission, die Berücksichtigung der porösen Struktur des Körpers.

Darüber hinaus könnte diese Forschung auch Theorien über die Entstehung der Ozeane auf der Erde verändern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass solche versteckten Kometen in der Frühzeit Wasser auf unseren Planeten transportiert haben. In Zukunft sind massenhafte Suchen nach solchen "dunklen Kometen" mit dem Vera Rubin Observatory geplant, das derzeit in Chile gebaut wird.