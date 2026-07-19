Die bekannte portugiesische Publikation «A Bola» hat eine Rangliste von 23 Spielern veröffentlicht, die bei der WM 2026 die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Dieses Anti-Ranking umfasst einige der größten Stars des Weltfußballs, darunter den Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, den brasilianischen Stürmer Neymar sowie den englischen Mittelfeldspieler Declan Rice.

Zamin.uz präsentiert die vollständige Liste der Spieler, die das Vertrauen der Fans und Experten während des Turniers nicht rechtfertigen konnten.

23 Spieler, die hinter den Erwartungen zurückblieben:

Laut «A Bola» sieht die Liste der größten Enttäuschungen der WM 2026 wie folgt aus:

Fernando Muslera (Uruguay)

Joshua Kimmich (Deutschland)

Joško Gvardiol (Kroatien)

Gabriel Magalhães (Brasilien)

Piero Hincapié (Ecuador)

Federico Valverde (Uruguay)

Jamal Musiala (Deutschland)

Bruno Fernandes (Portugal)

Leroy Sané (Deutschland)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Son Heung-min (Südkorea)

Manuel Neuer (Deutschland)

Declan Rice (England)

Scott McTominay (Schottland)

Orkun Kökçü (Türkei)

Bernardo Silva (Portugal)

Antoine Semenyo (Ghana)

Kenan Yıldız (Türkei)

Neymar (Brasilien)

Arda Güler (Türkei)

Viktor Gyökeres (Schweden)

Jérémy Doku (Belgien)

Raphinha (Brasilien)

Repräsentation nach Nationalmannschaften: Welches Land hat die meisten Enttäuschungen?

Laut der veröffentlichten Rangliste ist das Land mit den meisten Spielern, die im Turnier enttäuscht haben, Deutschland — 4 deutsche Spieler sind in der Liste enthalten.

Die Bilanz der anderen Länder verteilt sich wie folgt:

Portugal, Brasilien und die Türkei — jeweils 3 Spieler;

Uruguay — 2 Spieler;

Von jedem der übrigen Länder wurde ein Vertreter in die Liste aufgenommen.

Finale voraus: Der Kampf um den WM-Titel 2026

Das WM-Finale 2026, das die stärkste Mannschaft der Welt ermitteln wird, 19. Juli findet am statt. Im entscheidenden Spiel werden die Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien aufeinandertreffen.

Zur Erinnerung: Während Argentinien als amtierender Weltmeister seinen Titel verteidigt, hat die spanische Nationalmannschaft während dieses Turniers noch kein einziges Spiel verloren.