Der letzte Kampf um Bronze: Frankreich und England geben Aufstellungen bekannt

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Der letzte Kampf um Bronze: Frankreich und England geben Aufstellungen bekannt

Nachdem sie ihren Traum vom WM-Titel 2026 begraben mussten, treten die Nationalmannschaften von Frankreich und England an, um das Turnier mit einer Medaille zu beenden. Beide Trainer haben für das Spiel um Platz drei einige überraschende Änderungen in der Startelf vorgenommen.

Das Spiel beginnt in der Nacht zum 19. Juli um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Beide Mannschaften scheiterten im Halbfinale

Die französische Nationalmannschaft traf im Halbfinale auf Spanien und verlor mit 0:2. Obwohl die Schützlinge von Didier Deschamps Chancen herausspielten, konnten sie diese nicht nutzen.

England lieferte sich ein intensives Spiel gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien. Thomas Tuchels Mannschaft verlor mit 1:2 und verpasste den Einzug ins Finale.

Nun versuchen beide Teams, die Weltmeisterschaft mit einem Sieg und der Bronzemedaille abzuschließen.

Mbappe führt den französischen Angriff an

In der Startelf von Frankreich hütet Mike Maignan das Tor. Die Abwehr besteht aus Malo Gusto, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix und Theo Hernandez.

Im Mittelfeld und Angriff agieren Rayan Cherki, Adrien Rabiot, Desire Doue, Warren Zaire-Emery und Michael Olise. Die größte Hoffnung auf Tore bleibt Kylian Mbappe.

Frankreich-Aufstellung:

  • Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Hernandez, Cherki, Rabiot, Doue, Zaire-Emery, Olise, Mbappe.

Tuchel setzt im Angriff auf Ivan Toney

Dean Henderson hütet das englische Tor. In der Abwehr stehen Jarell Quansah, Ezri Konsa, Djed Spence und Marc Guehi auf dem Platz.

Im Mittelfeld agieren Morgan Rogers, Declan Rice und Eberechi Eze. Auf den Flügeln spielen Bukayo Saka und Marcus Rashford, während die Rolle des zentralen Stürmers Ivan Toney anvertraut wurde.

England-Aufstellung:

  • Henderson, Quansah, Konsa, Spence, Guehi, Rogers, Rice, Eze, Saka, Rashford, Ivan Toney.

WM 2026. Spiel um Platz drei

Frankreich — England

Datum: 19. Juli
Anstoßzeit: 02:00 Uhr, Taschkenter Zeit

Das Spiel um Bronze mag wie ein Trostpreis für die Teams wirken, die das Finale verpasst haben. Doch England kämpft für ein historisches Ergebnis und Frankreich will Didier Deschamps mit einem Sieg verabschieden.

Die große Frage ist: Setzt sich das von Mbappe angeführte Frankreich durch, oder bringt Tuchels neu formierte Elf England die Medaille?

FrankreichEnglandKylian MbappéThomas TuchelArgentinien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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