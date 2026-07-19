Chelsea schlägt auf dem Transfermarkt ein: Morgan Rogers für Rekordsumme verpflichtet

Der FC Chelsea hat einen der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters abgeschlossen. Die "Blues" haben eine Einigung über den Transfer des Aston Villa-Mittelfeldspielers Morgan Rogers erzielt. Es wird erwartet, dass dieses Geschäft nicht nur für den Verein, sondern für den gesamten englischen Fußball Rekorde aufstellt. Ein weiterer Londoner Club, Arsenal, war ebenfalls aktiv beteiligt, doch letztendlich entschied sich der Spieler für die Option Stamford Bridge. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut The Athletic beläuft sich die Vereinbarung zwischen Chelsea und Aston Villa auf 117 Millionen Pfund. Diese Summe macht Morgan Rogers zum teuersten Spieler in der Geschichte des Vereins. Bisher hielt Enzo Fernandez den Rekord, der 2023 für 106 Millionen Pfund verpflichtet wurde. Zudem wird mit diesem Transfer der britische Rekord von 116 Millionen Pfund gebrochen, den Manchester City für Elliot Anderson zahlte.

Der Xabi-Alonso-Faktor und Vertragsdetails

Der neue Cheftrainer Xabi Alonso spielte eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung des 23-jährigen englischen Nationalspielers für das Chelsea-Projekt. Berichten zufolge sprach der Spezialist, der mit Bayer Leverkusen große Erfolge feierte, persönlich mit dem Spieler und überzeugte ihn von den Zukunftsplänen des Clubs. Es wurde eine persönliche Einigung über einen langfristigen Vertrag bis 2032 erzielt, mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Morgan Rogers entwickelte sich bei Aston Villa zu einem echten Star. Er bestritt 125 Spiele für den Verein aus Birmingham und erzielte 31 Tore sowie 29 Vorlagen. Besonders in der Saison 2025-26 war er mit 14 Toren und 12 Assists eine Schlüsselfigur beim Gewinn der Europa League und der Qualifikation für die Champions League.

Großer finanzieller Gewinn für Aston Villa

Neben Aston Villa profitiert auch der Club Middlesbrough erheblich von diesem Transfer. Als Rogers 2024 für nur 7 Millionen Pfund verpflichtet wurde, wurde eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 % in den Vertrag aufgenommen. Das Team von Unai Emery hat bereits damit begonnen, die Einnahmen zur Verstärkung des Kaders zu nutzen und Spieler wie Johan Manzambi und Joao Gomes verpflichtet.

Derzeit ist der Spieler mit der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Einsatz. Während des Turniers stand er in den Spielen gegen Panama und Argentinien in der Startelf und bereitete im Halbfinale das Tor von Anthony Gordon vor. Laut Goal.com wird Rogers am Montag nach seinen internationalen Verpflichtungen den medizinischen Check durchlaufen und offiziell als Chelsea-Spieler vorgestellt.