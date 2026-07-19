Waymo, ein Tochterunternehmen von Alphabet, hat seinen Robotaxi-Dienst in San Francisco nach einer kurzen Unterbrechung wieder aufgenommen. Aufgrund eines großflächigen Stromausfalls in der Stadt wurden die fahrerlosen Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen für eine Stunde gestoppt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch betraf der Stromausfall etwa 7.000 Kunden von PG&E. Waymo-Vertreter warnten die Nutzer über soziale Medien, dass der Dienst vorübergehend eingestellt und Routen auf Schnellstraßen gesperrt wurden. Das Unternehmen erklärte, diese Maßnahmen seien notwendig gewesen, um die Lage zu überwachen und sich an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Sicherheitsmaßnahmen und technische Gründe

Laut einem Sprecher von Waymo wurde die Entscheidung zur Einstellung des Dienstes getroffen, um das Ausmaß des Stromausfalls zu bewerten und sich mit den lokalen Behörden abzustimmen. Die Robotaxis wurden vorübergehend aus dem Verkehr gezogen, um das Risiko bei ausgefallenen Ampeln und chaotischen Zuständen auf den Straßen zu minimieren.

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art mit Waymo-Fahrzeugen ist. Bereits bei Stromausfällen im Dezember blieben mehrere Robotaxis auf den Straßen liegen. Auch während der Feierlichkeiten zum 4. Juli auf der Golden Gate Bridge erschwerte ein ähnliches Ereignis den Verkehrsfluss.

Regulatorische Fragen

Vor dem Hintergrund dieses Vorfalls forderte der Bürgermeister von San Francisco, Daniel Lurie, eine Verschärfung der staatlichen Vorschriften für autonome Fahrzeuge. Der Bürgermeister ist der Ansicht, dass klarere und strengere Regeln für das Verhalten fahrerloser Autos bei geplanten oder unerwarteten Notfällen erforderlich sind.

Derzeit ist der Waymo-Dienst vollständig wiederhergestellt und die Fahrzeuge bedienen die Kunden wieder im Normalbetrieb. Dennoch bleiben Unterbrechungen der städtischen Infrastruktur eine ernsthafte Herausforderung für Technologiegiganten. Solche Fälle zeigen auch Ländern wie Usbekistan, die gerade erst beginnen, fahrerlose Transporttechnologien zu erforschen, wie wichtig die Stabilität der Infrastruktur in der Zukunft ist.