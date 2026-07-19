Chelsea verstärkt die Defensive: Crystal Palace legt Preis für Maxence Lacroix fest

Der Londoner Chelsea Klub setzt die grundlegende Umgestaltung seiner Abwehr im Sommertransferfenster fort. Im Rahmen des Projekts unter der Leitung des neuen Cheftrainers Xabi Alonso wurde als Hauptziel Crystal Palace Innenverteidiger Maxence Lacroix auserkoren. Die „Eagles“ sind jedoch nicht bereit, ihren Leistungsträger günstig ziehen zu lassen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten Quelle.

Laut Informationen der Times hat die Führung von Crystal Palace eine Ablösesumme von 55 Millionen Pfund für den 26-jährigen französischen Verteidiger festgelegt. Lacroix, der vor zwei Jahren vom VfL Wolfsburg kam, hat sich im Selhurst Park durch seine konstanten Leistungen schnell zu einem der stärksten Verteidiger der englischen Premier League entwickelt.

Neue Preise und Verhandlungen auf dem Transfermarkt

Crystal Palace vertritt in den Verhandlungen eine sehr harte Haltung. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens läuft der aktuelle Vertrag des Spielers noch drei Jahre. Zweitens dienen die Trends auf dem jüngsten Transfermarkt, insbesondere die Bewertungen von Verteidigern wie Jan Paul van Hecke und Luka Vuskovic mit über 50 Millionen Pfund, den „Eagles“ als Grundlage für ihre Forderungen.

Chelsea seinerseits arbeitet an der Bereinigung des Kaders. Berichten zufolge plant der Verein, sich endgültig von Axel Disasi zu trennen. Auch Trevoh Chalobah wird den Verein voraussichtlich verlassen – der italienische Klub Como zeigt ernsthaftes Interesse. Obwohl Alonsos Team bereits den Transfer von Marco Palestra von Atalanta für 43 Millionen Pfund abgeschlossen hat, soll Lacroix das Abwehrzentrum weiter verstärken.

Crystal Palace hat sich bereits auf einen möglichen Abgang vorbereitet. Der Verein hat den ehemaligen Barcelona-Spieler Oscar Mingueza ablösefrei verpflichtet. Zudem steht der Augsburger Verteidiger Chrislain Matsima im Fokus des Vereins.

Goal.com betont, dass der Verkauf von Lacroix ein weiterer hochprofitabler Deal für Crystal Palace sein könnte. In den letzten Jahren hat der Verein eine spezifische Transferpolitik etabliert, indem er Talente wie Marc Guehi, Michael Olise und Eberechi Eze entdeckte und diese für hohe Summen verkaufte.